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استمرار صعود العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

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الخرطوم 13 فبراير 2020- سجلت أسعار الدولار وبقية العملات بالسوق الموازي السوداني أرقاما قياسية جديدة مقابل الجنيه في ختام تداولات الخميس فيما ضيقت السلطات الأمنية الخناق على التجار.

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رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار بلغ الخميس 104 جنيهات مقارنة بـ 101جنيه ليوم الأربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 27 جنيها والدرهم الإماراتي 27.75جنيها واليورو 113 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض إلى جانب ارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار.

وقال أحد المتعاملين لـ " سودان تربيون" إن قرار بنك السودان المركزي بزيادة السعر التأشيري أسهم في ارتفاع العملات.

وأضاف " رفع السعر التاشيري دائما يعطي مؤشرات لتجار العملة بأن الوضع الاقتصادي متأزم"

وأجرى بنك السودان المركزي تخفيضاً لقيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار مؤخرا ووفقا لموقعه على الإنترنت حدد المركزي سعر شراء الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس بواقع 51.50

وظل السعر التأشيري للدولار أمام الجنيه السوداني ثابتا لفترة بمتوسط 45 جنيهاً.

وأشار المتعاملون إلى نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة خلال هذه الأيام في محاولة من السلطات لخفض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

وتمكّنت شرطة الخرطوم شعبة الفيدرالية فرعية المقرن طبقا لوسائل إعلامية الأربعاء من ضبط 10 تجار عملة من أخطر التجار وهم يقومون ببيع وشراء الدولار خارج الجهاز المصرفي بالعاصمة الخرطوم.



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