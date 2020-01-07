اسراب من الجراد تهدد السودان واليمن وبلدان مشاطئة للبحر الأحمر

الخرطوم 7 يناير 2020- قالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن تفشي الجراد الصحراوي الذي يعد الأسوأ منذ 25 عاماً يهدد المراعي والمحاصيل على جانبي البحر الأحمر، وقد ينتشر إلى أوغندا وجنوب السودان.

أسراب من الجراد في طريقها لاجتياح بلدان عديدة

وقال مرصد (مراقبة الجراد) في الفاو إن التهديد المحتمل يطال البلدان على جانبي البحر الأحمر، مع تزايد أعداد الجراد على سواحل مصر والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية واليمن.

واضاف في بيان على موقع المنظمة، اطلعت عليه (سودان تربيون) "هناك خطر ماثل ايضاً من احتمال ظهور بعض الأسراب في شمال شرق أوغندا ودولة جنوب السودان، وجنوب غرب إثيوبيا".

وبينما تجري عمليات المكافحة في جميع البلدان المتضررة، بحسب البيان، فإن "انعدام الأمن ونقص القدرات الوطنية يحد من جهود الصوماليين ومحاولاتهم لدرء مخاطر الجراد".

ووفقاُ للمرصد، يمكن أن يغطي الجراد مساحة تصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياُ، ما يسمح لسرب متوسط العدد بدمار محاصيل تكفي لإطعام 2500 شخص لمدة عام، وفقاً للأمم المتحدة.