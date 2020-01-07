 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 7 كانون الثاني (يناير) 2020

اسراب من الجراد تهدد السودان واليمن وبلدان مشاطئة للبحر الأحمر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 يناير 2020- قالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن تفشي الجراد الصحراوي الذي يعد الأسوأ منذ 25 عاماً يهدد المراعي والمحاصيل على جانبي البحر الأحمر، وقد ينتشر إلى أوغندا وجنوب السودان.

JPEG - 74.6 كيلوبايت
أسراب من الجراد في طريقها لاجتياح بلدان عديدة

وقال مرصد (مراقبة الجراد) في الفاو إن التهديد المحتمل يطال البلدان على جانبي البحر الأحمر، مع تزايد أعداد الجراد على سواحل مصر والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية واليمن.

واضاف في بيان على موقع المنظمة، اطلعت عليه (سودان تربيون) "هناك خطر ماثل ايضاً من احتمال ظهور بعض الأسراب في شمال شرق أوغندا ودولة جنوب السودان، وجنوب غرب إثيوبيا".

وبينما تجري عمليات المكافحة في جميع البلدان المتضررة، بحسب البيان، فإن "انعدام الأمن ونقص القدرات الوطنية يحد من جهود الصوماليين ومحاولاتهم لدرء مخاطر الجراد".

ووفقاُ للمرصد، يمكن أن يغطي الجراد مساحة تصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياُ، ما يسمح لسرب متوسط العدد بدمار محاصيل تكفي لإطعام 2500 شخص لمدة عام، وفقاً للأمم المتحدة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نحتاج إصلاحاً عاجلاً 2020-01-05 22:52:10 بقلم : محمد عتيق الصراع بين الخير والشر هو جدل الحياة وخط التاريخ البشري في صعوده المتعرج ، نسمع بذلك - أو بما معناه - ونشاهد تماثلاته في فنون المسرح والسينما ، ولكنني لم أره رأي العين واقعاً عملياً إلا في الصراع الذي (...)

وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.