اسر ضحايا (كول) يطلبون إنهاء إجراءات القضية في المحاكم الأمريكية

واشنطن 4 أبريل 2020- قدمت اسر ضحايا هجوم المدمرة كول طلبا مشتركا مع حكومة جمهورية السودان للقاضي الاتحادي في المحكمة في ولاية فيرجينيا بإغلاق ملف القضية بعد ان تمت تسوية مالية بين الطرفين.

المدمرة كول

ولم يفصح الطرفان في الطلب الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) عن تفاصيل النسوية الا انه يعتقد أنه يتضمن دفع مبلغ 70 مليون دولار مقابل إغلاق ملف القضية مع عدم إمكانية فتحه مرة أخرى مستقبلا.

وكانت اسر الضحايا رفعت القضية في فترة الرئيس السابق عمر البشير متهمة السودان بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة مما ساعدهم لاحقا في تفجير المدمرة الأميركية (كول)، التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن.

وأدت العملية إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين.

ويمثل شرط الإيفاء بتعويض أسر ضحايا "كول" وكذلك ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام أحد المداخل الرئيسية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.