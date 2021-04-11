اشتباكات بين الجيش السوداني ومهربي سلاح على الحدود الاثيوبية

الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة لصالح مليشيات إثيوبية ـ فبراير 2021

القضارف 11 أبريل 2021- اشتبكت قوات من الجيش السوداني مع مجموعة من مهربي السلاح بمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف الأحد وتمكنت من توقيف أحدهم بين فر أربعة آخرون.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة لـ “سودان تربيون" إن الاشتباكات وقعت بمنطقة "أم توكل" مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الاحتياط بين قوات من الجيش والاحتياط مع المجموعة التي كانت تحاول تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى مليشيات اثيوبية.

وبحسب المصادر فإن هذه الأسلحة تستخدم في الغالب لتنفيذ عمليات عسكرية ونهب المزارعين والرعاة السودانيين لى الحدود السودانية الاثيوبية.

وتحدثت المصادر عن حشود عسكرية اثيوبية تتمركز في منطقة "مند سبعة" ومستوطنة كترانج أصبحت تتوغل داخل الأراضي السودانية لإنفاذ عدد من العمليات والعسكرية في المناطق الواقعة بين سندس وحلة خاطر عبر خور ابو نجمة.