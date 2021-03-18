اشتباكات مسلحة بين أفراد حركة (تمازج) داخل الخرطوم



الخرطوم 18 مارس 2021 - اشتبكت مجموعتين من حركة الجبهة الثالثة (تمازج) داخل العاصمة السودانية الخرطوم، ليل الثلاثاء، مما أدي إلى إصابة عنصرين، أحداهما تابع لقوات الشرطة.

وأحضرت عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام المئات من مقاتليها إلى الخرطوم، معللة الأمر بأنه يتم عبر تنسيق مع الحكومة والجيش في إطار الترتيبات الأمنية.

وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق عيسى آدم إسماعيل، في تصريح لقناة الجزيرة القطرية: "إن الاشتباك المسلح نتج عن خلاف بين مجموعتين من الجبهة الثالثة".

وأشار إلى أن إحدى المجموعتين مُوقعة على اتفاق السلام، والأخرى منشقة وغير موقعة على الاتفاق وتقوم باستيعاب مجندين باسم الجبهة.

وأعلن إسماعيل عن إلقاء القبض على 19 فرد من المجموعتين، بينهم ثلاث نساء، قيّدت بحقهم إجراءات قانونية.

والاشتباك وقع في حي بُري القريب جدًا من مطار الخرطوم الدولي.

وقال موقع "مونتي كاروو"، إن الاشتباك أدى إصابة شرطي وآخر من المجموعة المسلحة.

وأشار الموقع إلى أن عناصر المجموعة المسلحة رفضت الانصياع لقوات الشرطة، مما أدى إلى وقوع الاشتباك، قبل أن يتم السيطرة على الموقع.

وتُعد حركة تمازج أحدى تنظيمات الجبهة الثورية، التي وقعت اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2020.