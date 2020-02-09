اصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي وعطبرة تخرج للأسبوع الثاني

الخرطوم 9 فبراير 2020 - جرح عدد من المتظاهرين بمدينة كوستي جنوبي السودان، الأحد، إثر احتجاجات بسبب انعدام الوقود والخبز، تخللتها أعمال عنف بين الشرطة والمحتجين.

صورة التقطت في كوستي يوم 9 يناير 2013 تظهر فيها سيارات لقوات الامن على الجانب الايمن من الطريق بعد فض مظاهرة ضد غلاء سعر الخبز

كما شهدت مدينة عطبرة شمالي البلاد، الأحد مظاهرات واحتجاجات واسعة، بسبب انعدام الخبز والوقود.

واتحدت مطالب المتظاهرين في المدينتين بضرورة إقالة الولاة في أسرع وقت.

ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الماضي، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الماضي.

وأفاد شهود عيان من مدينة كوستي "سودان تربيون"، أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع، لقمع الاحتجاجات، ما أدَّى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين.

وتدخلت الشرطة وفقا للشهود بعد محاولة المتظاهرين إغلاق جسر كوستي الذي يربطها بالعاصمة الخرطوم.

وأشار الشهود إلى إصابة أحد المحتجين بالرصاص في ساقه، حيث جرى نقله إلى المستشفى، كما وقعت إغماءات جراء إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.

ومن عطبرة حيث يتظاهر مواطنوها للأسبوع الثاني على التوالي أبلغ شهود عيان "سودان تربيون"، أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات، وأغلقوا الشوارع الرئيسة بالمتاريس.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين بولاية نهر النيل شمال البلاد، السبت، إقالة حاكم الولاية العسكري بأمر الشعب، وأن المنصب بات تبعا لذلك شاغرا.

ويتوقع أن تتمدد الاحتجاجات الشعبية إلى ولايات أخرى، حيث تظاهر الجمعة الماضي، مواطنو ولايات النيل الأبيض ونهر النيل وسنار، بجانب مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإقالة حكام الولايات العسكريين لعجزهم عن حل الأزمات التي تعاني منها.

ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويًا بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 -17 بالمئة من هذه الكمية، وفق وزارة المالية.