اصابات (كورونا) في السودان تتخطي حاجز الـ 26 ألف حالة

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 25 يناير 2021 - أعلنت وزارة الصحة في السودان عن بلوغ عدد الإصابات بوباء كورونا 26.526 حالة، مُنذ بدء الجائحة في مارس 2020.

ولم يشدد السودان من الإجراءات لمنع تفشي الوباء في موجته الثانية التي بدأت في خواتيم أكتوبر الفائت، وذلك خلافًا للموجة الأولى.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "إن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا مُنذ مارس 2020 وصل إلى 26.526".

وأشارت إلى تعافي 19.881 شخص من الجائحة، مقابل وفاة 1.738 حالة، وذلك وفقًا للتقارير الوبائية ليوم الأحد 24 يناير الجاري.

وسجل السودان 54 إصابة جديدة بالفايروس المستجد في 24 يناير الجاري، مقابل تعافي 163 شخص من الوباء، دون تسجيل وفيات جديدة.

ولا تزال العاصمة الخرطوم تُسجل أكبر عدد من الإصابات، حيث وصل تراكم الحالات فيها إلى 19.584، تليها ولاية الجزيرة بـ 2.238 إصابة، فيما بقية الحالات موزعة على الولايات بنسب متفاوتة.

ودعت وزارة الصحة السودانيين إلى التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه وإتباع الإرشادات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من تسجيل حالات جديدة، إلا أن الحياة تسير بصورة معتادة في الخرطوم والولايات، دون الاهتمام بإجراءات التباعد الاجتماعي ولبس الواقيات الصحية.