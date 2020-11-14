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اصابة وزيرة المالية السودانية بـ(كورونا) ومخاوف من تزايد انتشار الفايروس

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الخرطوم 14 نوفمبر 2020 – أعلنت وزير المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي، اصابتها بفايروس كورونا، بينما يتزايد القلق من تفشي الفايروس مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي.

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وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

ووصل عدد المصابين بالفايروس المستجد مُنذ انتشاره في السودان إلى 14 ألف و401 حالة، منها ألف و214 إصابة في ولاية الجزيرة القريبة من العاصمة الخرطوم.

وأعلنت وزيرة المالية في منشور على "فيس بوك" اصابتها بفايروس كورونا، موضحة إنها تخضع للعزل الطبي بالمنزل.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنه تم تسجيل 55 اصابة جديدة، بحسب التقارير الوبائية ليوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري منها 15 في الخرطوم ومثلها في الجزيرة و4 في البحر الأحمر وإصابة واحدة في سنار.

والجمعة نعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إيمان أحمد البشير مدير إدارة صحة الأم والطفل التي رحلت ثر اصابتها بفايروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي بولاية الخرطوم في 22 نوفمبر الجاري لكن المخاوف تتزايد من انتشار المرض بينما يؤكد مسؤولون في الحكومة بعدم وجود اتجاه لتأجيل الدراسة التي تأخرت عن موعدها الرسمي غير مرة.

وقالت اللجنة المنظمة لاحتفالات استقبال قادة تنظيمات الجبهة الثورية، المقرر وصولهم للخرطوم غدًا الأحد، إنها ستعقم ساحة الحرية – مقر الاحتفالات – كما سيتم توزيع كمامات على جميع المشاركين.

ويتوقع أن يشارك آلاف السودانيين في الاحتفالات التي ستقيمها الحكومة بمناسبة عودة قادة تنظيمات الجبهة الثورية للخرطوم، حيث وقع الطرفين اتفاق سلام في 3 أكتوبر الماضي.

بدوره، أوصى مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة أحمد المصطفى، بإغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات داخل المناطق المغلقة كصالات المناسبات وغيرها، بعد بدء انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الجزيرة سجلت ألفي و688 حالة اشتباه، خلال الموجة الأولي من الجائحة، منها ألف و337 حالة اشتباه في حاضرة الولاية ود مدني، كانت الإصابات المؤكدة ألف و204 حالة توفى منها 239 شخص.

وأفاد المصطفى بأن الموجة الثانية من الوباء العالمي، والتي بدأت مُنذ 22 أكتوبر الفائت، نتج عنها 160 حالة اشتباه منها 116 بمحلية مدني الكبرى و13 حالة وافدة وتوزعت بقية حالات الاشتباه بمناطق الولاية، حيث توفى منهم 4 أشخاص.

ووفقًا لتقارير وزارة الصحة بولاية الجزيرة، فإن الولاية سجلت خلال الأسبوع المنصرم 41 حالة إصابة بالفايروس التاجي.



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