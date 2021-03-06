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اصابة وزير بـ(كورونا) والخرطوم تحذر من موجة ثالثة وتشكيك أممي في أعداد الحالات

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الخرطوم 6 مارس 2021 - أعلن وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ عن إصابته وأسرته بفايروس كورونا، فيما حذرت وزارة الصحة بالعاصمة الخرطوم من موجة ثالثة.

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ابراهيم الشيخ - صورة لـ(سودان تربيون)

وشكك تقرير أممي في أعداد حالات الإصابة التي تصدرها وزارة الصحة السودانية التي كشفت عن وصول أعداد المصابين إلى 28.584 شخص، وفقًا لآخر إحصاء.

وقال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، في منشور على حسابه بفيسبوك السبت": "تأكدت من إصابتي بفايروس كورونا".

وأشار إلى أن أحد معامل العاصمة الخرطوم شّخص حالته قبل 10 أيام بانها ملاريا، وذلك قبل أن يتأكد من إصابته بفايروس كورونا، معلنًا إصابة زوجته واثنين من بناته بالجائحة.

وكانت وحدة الاستعداد المبكر بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة بولاية الخرطوم، حذرت الجمعة من ارتفاع معدل تردد إصابات أمراض الجهاز التنفسي وحالات الاشتباه بجائحة كورونا.

وأفادت بأن ذلك تزامن "مع التغير المناخي في الفاصل المداري، ومع مؤشرات بداية ارتفاع الحالات من جديد"، محذرة من ارتفاع حالات الفايروس كبداية للموجة الثالثة، ناصحة بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية.

من جهة أخرى قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي في 1 مارس الجاري عن الوضع في السودان، إن مختبرات خاصة أبلغت عن 3.438 إصابة بالجائحة لم تظهر في العدد الإجمالي الصادر من وزارة الصحة.

وأشار التقرير، الذي حصلت عليه "سودان تربيون"، إلى أن نسبة الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي السوداني بلغت 87%، موضحًا أن هذا يُعد أحد أعلى المعدلات بين العاملين في القطاع على الصعيد العالمي.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة في البلاد منها 33 إصابة في الخرطوم و5 حالات في ولاية البحر الأحمر وحالة واحدة في ولاية الجزيرة، وذلك في 2 مارس الجاري.

وبالحالات الجديدة، وصل عدد المصابين منذ بدء الجائحة في مارس 2020 إلى 28.584 توفي منهم 1.895 شخص مقابل تعافي 23.119 من الوباء.



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