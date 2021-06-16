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(اصحاب العمل) يهاجم قرار الحكومة بالتحرير الكامل لأسعار الوقود

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اغلاق شوارع رئيسية في الخرطوم واحراق اطارات احتجاجا على زيادة المحروقات "مواقع تواصل"

الخرطوم 16يونيو 2021- وجه اتحاد اصحاب العمل السوداني انتقادات لاذعه للحكومة لتجاهلها للقطاع الخاص في الإجراءات الاقتصادية.

وصف رئيس اتحاد اصحاب العمل هاشم مطر طريقة اتخاذ الحكومة لتلك الإجراءات بالاتقائية ولم يشرك فيها القطاع الخاص.

ووصف مطر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي الأربعاء الإجراءات بالجراحات الأليمة بالرغم من أهميتها.

وقال "تظل الشفافية والقنوات بين القطاع الخاص والحكومة ليست في أحسن حالاتها وهو ليس في صالح الاقتصاد خاصه وان القطاع الخاص يمثل أكثر من ٧٥%من الحركة التجارية".

وكشف عن تكوين لجنه لدراسة الآثار التي نجمت عن الإجراءات الاقتصادية على القطاعات التجارية والصناعية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني

واعتبر الإجراءات حل لكثير من المشاكل الاقتصادية لكنه أشار للتأثيرات السالبة والحرجة على القطاعات خاصة ألصناعات الصغيرة والحرفيين.

بدورة طالب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح الحكومة بإزالة التشوهات الاقتصادية مع إيجاد معالجات حقيقة عند تنفيذ السياسات.

وتابع "لدينا تحفظات على طريقة الاجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي تمت في توقيت غير مناسب الا انه عاد وقال نحن مع الحكومة في صف واحد".

وأضاف أن الدولة الان اصبحت لا تدعم شيء مردفا في مثل هذه الظروف يجب أن يكون الإصلاح في الدعم النقدي للشرائح الضعيفة عبر برنامج ثمرات مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الإنتاجي خاصة وانه منهك برسوم عديدة.

وتوقع بأن تكون زيادة الدولار الجمرك كارثية على الاقتصاد داعيا الدولة بضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات قبل إصدارها

وقال بأن قرار وزيادة الدولار الجمركي غير عادل وغير منصف ويجب ألا يتم إنفاذه بطريقة عشوائية.

من جانبه نوه رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب إلى صعوبة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وتأثيرها سلبا على المواطن والقطاع الخاص

وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي الى 460 % لافتا إلى أن ارتفاعه في مايو الحالي 387% نتيجة تنفيذ زيادة اسعار المواد البترولية.

وكشف عن ان الدولار الجمركي ارتفع في الفترة الاخيرة بنسبة 86% اي من 15% الى 28%

وتوقع حسب حديث وزير المالية مؤخرا ان يصل سعر الدولار الجمركي 422 جنيه اي حوالي 1407% من النسية القديمة وقطع بتأثير ذلك سلبا على المواطن والقطاع الخاص.



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