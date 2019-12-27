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اطلاق مشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر الأسبوع المقبل

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الخرطوم 27 ديسمبر 2019- انهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خط الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميغا وات.

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أول صور لمشروع االربط الكهربائي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية

ويتوقع إطلاق التشغيل بالخط بداية الأسبوع المقبل من مدينة توشكى بحضور وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، وقيادات وزارة الكهرباء بالسودان ومسؤولي وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح مصدر بالكهرباء، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، الجمعة أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميغا وات بداية الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيجرى تشغيل باقي المراحل تدريجياً لحين انتهاء الجانب السوداني من الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسي لم يتجاوز الـ 6 أشهر، مشيراً إلى أن هناك زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السوداني لبدء تشغيل المشروع.

وتابع المصدر، أنه جرى الانتهاء من خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكى 2 / وادي حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونًا و550 ألف جنيه.

وأشار المصدر، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسئولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100%، مضيفًا أنه جرى الانتهاء من تركيب معظم الأبراج من إجمالي 300 برج بنسبة انتهاء 90%.



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