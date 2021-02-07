اعلان الحكومة غداً والمكون العسكري يسحب مرشح الداخلية

مجلس الشركاء يعقد أول اجتماعاته ..الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخرطوم 7 فبراير 2021- من المنتظر صدور قرار بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية في السودان الاثنين تمهيداً للإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الذي سيضم ممثلين للحركات المسلحة وقوى الجبهة الثورية، بينما اعتذر الوزراء المغادرون عن الاجتماع بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وتوافق مجلس الشركاء في اجتماعه الذي التأم الأحد بالقصر الرئاسي على اعلان الحكومة يوم غدٍ الاثنين الموافق الثامن من فبراير.

وقالت المتحدثة باسم المجلس مريم الصادق المهدي إن رئيس مجلس الوزراء سيعلن الوزارة الجديدة بعد حل الحالية، لكن التشكيل الجديد لن يشمل وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.

وأشارت الى أن المجلس سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع، ومن ثم توقع عليه كافة الاطراف لتلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة.

وعلمت "سودان تربيون" أن المكون العسكري سحب مرشحه لوزارة الداخلية الفريق كمال عبد المنعم على أن يدفع خلال الساعات المقبلة بمرشح جديد للمنصب.

وقالت مصادر موثوقة إن مشاورات مكثفة تجري خلال ساعات المساء وغدا لاستكمال اعلان الوزارة الجديدة في الموعد المحدد.

الى ذلك اعتذر وزراء الحكومة عن اجتماع دعا له المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مساء السبت.

وأعرض الوزراء عن الاجتماع لأنه "تأخر جدا" بعد ان اجرت عضوية المجلس المركزي محاكمات اعلامية للوزراء دون الاتصال بهم او الجلوس معهم.

وقالت المصادر لـ “سودان تربيون" المجلس المركزي لم يبلغ الوزراء بانتهاء تكليفهم وعلموا بذلك من وسائل الإعلام.