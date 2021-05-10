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اغتيال مسؤول محلي في غرب جبل مرة على يد مسلحين

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نيرتتي 10 مايو 2021- اغتالت مليشيات مسلحة الاثنين المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة بعد اصابته بالرصاص على نحو كثيف.

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نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

وقال المتحدث باسم اللاجئين والنازحين في دارفور آدم رجال في تصريح تلقته "ٍسودان تربيون" إن مليشيات مسلحة على ظهر خيول ودواب أطلقت مسا الاثنين زخات من الرصاص على مبارك يعقوب صالح وأصابته في الفخذ ما أدى لوفاته لاحقا بمستشفى نيالا.

ووقع الحادث في منطقة تتبع لولاية وسط دارفور على بُعد 2 كيلومتر الى الغرب من محلية نيرتتي، عندما كان المسؤول في طريقه من زالنجي إلى نيرتتي.

وقال رجال إن المليشيات المسلحة، في اقليم دارفور لاتزال تهدد أمن المدنيين والنازحين، وترتكب جرائم فظيعة بطرق مختلفة، تضاف إلى جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

من جهتها نعت حكومة ولاية وسط دارفور المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة واتهمت من قالت إنها مجموعة خارجة عن القانون باغتياله.

وتأسفت الحكومة في بيان على الحادث وقالت إنه اودى بحياة أفضل الكوادر المخلصين في اداء عملهم.

واعانت الحكومة المحلية عزمها ملاحقة الجناة حتى القبض عليهم وتقديمهم الي محاكمة عادلة كما حذرت المجرمين وكل من يريد ان يعيد مسلسل الفوضى والتلاعب بأرواح المواطنين، وشددت على انها لن تتهاون في فرض هيبة الدولة.



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