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اغلاق تام لمجمع الذهب بالخرطوم والتجار يحملون هيئة الأوقاف المسؤولية

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الخرطوم 13 ديسمبر 2020- دخل تجار مجمع الذهب في الخرطوم الأحد فى إضراب شامل وأغلقوا كافة المحال التجارية احتجاجا على قرار صادر من وزير الشؤون الدينية والاوقاف بإغلاق 10 محلات.

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التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ويعد مجمع الذهب بالخرطوم السوق الرئيس للمعدن النفيس في السودان ويقدر الوارد للتجار فيه من مناطق الانتاج والتعدين التقليدي بنحو 300 كيلو يومياً.

وكشف شيخ الصاغة مصطفي تبيدي في تصريحات صحفية الأحد عن صدور أمر تكليف بالحضور الا انهم لم يعلموا الجهة التي اصدرته واكد علي انهم ذهبوا لثلاثة جهات بينها ديوان الزكاة والذي أبلغهم بعدم علمه بأسباب الاستدعاء.

وقال تبيدي انهم تفاجأوا بإغلاق 10 محلات بالقوة الجبرية بعد صدور قرار من وزير الشئون الدينية والأوقاف بنزع المحلات من ملاكها.

وأشار الي ان هذه المحلات تم تمليكها عبر عطاءات رسمية وطالب وزارة الشئون الدينية والاوقاف بمراجعة التعاقدات ومعرفة موطن الخلل.

وتابع "نحمل المسؤولية لهيئة الاوقاف خاصة وأنها من تتحصل رسوم هذه المحلات".

في الأثناء ووصفت لجنة ممولي الذهب القرار بأنه مخالف للقانون.

وأكد رئيس لجنة ممولي الذهب جمال التجاني ان لجنة مكلفة من وزير الشئون الدينية قامت بنزع 10 محلات من اصحابها رغم انهم يملكون مستندات وعقودات رسمية بحجة ان المحلات تقع في اماكن المصعد والكوابل الكهربائية.

ودعا الي ضرورة التراجع عن القرار الذي وصفه بالمجحف.



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