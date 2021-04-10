اغلاق مدرج مطار الخرطوم الإثنين المقبل

الخرطوم 10 أبريل 2021- أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية نشرة (نوتام) بإغلاق مدرج مطار الخرطوم الإثنين المقبل لإجراء عمليات صيانة
- مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إغلاق المطار خلال شهر واحد بسبب عمليات الصيانة.
وطبقا لبيان صحفي صادر السلطة تلقته "سودان تربيون" السبت فإن إغلاق مدرج مطار الخرطوم سيكون الإثنين المقبل من الساعة 9 صباحاً و حتي الواحدة ظهرا من نفس اليوم بسبب أعمال الصيانة في المدرج
ونوهت إلى أنه تم التنسيق وبرمجة الرحلات مع شركات الطيران العاملة في مطار الخرطوم الدولي حتي لا تتأثر حركة المسافرين من الإغلاق.
وفى السابع من مارس الماضي أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة (نوتام) بإغلاق مدرج مطار الخرطوم الثلاثاء 9 مارس 2021م من الساعة الثامنة صباحاً و حتي الثالثة عصرا من ذات اليوم .
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