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اقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

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الخرطوم 19 أغسطس 2020 – أصدر وزير الخارجية السودانية المكلف، عمر قمر الدين، الأربعاء، قرارا بإعفاء المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر بدوي، بعد ساعات من إطلاقه تصريحات حول علاقة بلاده مع إسرائيل.

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حيدر بدوي صادق

وذكر تصريح مقتضب صادر عن إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، تلقته "سودان تربيون"، " أصدر وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين إسماعيل، اليوم قرارا بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق، من منصبه كناطق رسمي لوزارة الخارجية، ومديرا لإدارة الإعلام".

وقال بدوي، الثلاثاء، إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي التصريحات التي تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا.

وأكد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في بيان أن "أمر العلاقة مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان".

وتابع " لم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

وبعد صدور قرار الخارجية بتنحيته من المنصب أكد بدوي نقله لتولي مهام إدارة التخطيط.

وقال "تمت إقالتي من منصب الناطق الرسمي، وسيتم تعييني مديرا لإدارة التخطيط، وكنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي، وما زلت عاملا كسفير في الوزارة".

وأعيد حيدر بدوي الى الخدمة في وزارة الخارجية مؤخرا، بعد أن كان من بين الذين أحيلوا للصالح العام في عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

ودون بدوي صباح الثلاثاء، منشورا على موقع إلكتروني أبدى فيه تأييده للتطبيع والسلام مع إسرائيل، ثم أدلى بتصريحات لعدد من القنوات الفضائية العربية مؤكدا فيها أن بلاده تتطلع للسلام مع تل أبيب.

وفي تصريح أعقب تبرؤ وزارة الخارجية قال حيدر بدوي إنه أدلى بحديثه الصحفي لعدة قنوات "كمواطن سوداني حر مكنته ثورة شعب حر أن يصدح برأيه لا كسفير مسؤول في الخارجية فحسب".

وفي فبراير عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، وهو اللقاء الذي أثار احتجاجات شعبية بالشارع السوداني.

وفي الشهر ذاته، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء نتنياهو البرهان، حسب وسائل إعلام عبرية.

وعقب هذه الواقعة، عبرت طائرات إسرائيلية فوق أجواء السودان عدة مرات، لكنها اضطرت إلى التوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تُسجل باعتبارها "رحلة إسرائيلية"، وفق المصدر ذاته.

ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان، عقب أيام على إعلان الإمارات عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".



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