اكتشاف المزيد من الجثث في (الجنينة) وتحسن طفيف للوضع الأمني

الاقتتال في الجنينة يخلف موجة نزوح جديدة.. 5 ابريل 2021 .. مواقع تواصل

الخرطوم 9 أبريل 2021 ـ أعلنت لجنة أطباء السوودن المركزية بولاية غرب دارفور اكتشاف المزيد من ضحايا المواجهات القبلية بمدينة الجنينة لترتفع حصيلة القتلى إلى 137 قتيلا والجرحى إلى 221 جريحا.

وأكدت اللجنة في بيان، الجمعة، 09 نيسان، أنها أحصت حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 12 قتيلاً و13 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الجرحى والمصابون يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي تحت إشراف الفرق الطبية المحلية بإسناد من متطوعي الهلال الأحمر الذين ما زالوا يؤدون دوراً مهماً في مساعدة الضحايا في المستشفيات وخارجها.

وبحسب لجنة الأطباء فإن أحداث العنف الدامية ما زالت متواصلة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منذ اندلاعها ليلة السبت الماضي رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية.

وإثر شجار انتهى بمقتل إثنين من قبيلة المساليت اندلعت مواجهات مع القبائل العربية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وفي ديسمبر 2019 ويناير الماضي شهدت الجنينة أحداثا مشابهة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى فضلا عن تشريد الآلاف من النازحين والسكان.

وقالت فرعية لجنة أطباء السودان المركزية إنها تواصل تنسيقها مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول لقضية الجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية متقدمة بإجلائهم إلى الخرطوم أو إرسال فريق طبي متخصص مزود بالأجهزة والمعدات اللازمة لإجرائها في الجنينة.

أوضحت أن عدد الجرحى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات حتى الآن حوالي 28 جراحة عظام و18 جراحة مخ وأعصاب و9 جراحة تجميل.

وأفادت أن امكانية الوصول إلى مخازن الإمدادات ما تزال صعبة والوضع يزداد سوءً مع نفاد المزيد من الأصناف الدوائية والمستهلكات الأخرى.