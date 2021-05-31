اكتمال تسجيل أكثر من 500 ألف أسرة في السودان لبرنامج الدعم الشهري

جبريل ابراهيم

الخرطوم 31 مايو 2021- كشفت الحكومة الانتقالية عن اكتمال تسجيل أكثر من 500 ألف أسرة في كافة أنحاء السودان للحصول على الدعم الشهري في سياق برنامج "ثمرات".

وتحاول الحكومة تخفيف الضغط الاقتصادي العنيف على المواطن بتطبيق برنامج دعم الأسر بعد إنفاذها لإصلاحات صعبة يدعمها البنك الدولي.

وأكد وزير المالية جبريل ابراهيم اكتمال إجراءات تسجيل أكثر من 500 ألف أسرة بجميع أنحاء البلاد ضمن برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات"، وجدد عزم الدولة على المضي في تنفيذ إصلاحات جوهرية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات الناجمة عن هذه الإصلاحات.

واوضح أن الخطوات الإصلاحية أثرت كثيرا على ميزانية الأسر السودانية الأمر الذي حتم توفير بعض الموارد والمشروعات لامتصاص آثار هذه الأزمات

وقال جبريل الذي كان يتحدث خلال الملتقي التنويري لولاة الولايات المستهدفة بالمرحلة الثانية من برنامج ثمرات الإثنين انهم يهدفون من خلال البرنامج إلى إنهاء معاناة المواطن وتخفيف الضائقة المعيشية والتخطيط للتحول لمجتمع تسود فيه العدالة.

واعتبر أن هذا لا يتم إلا عبر قاعدة بيانات أساسية مثنيا على جهود وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للسجل المدني حيت تم تسجيل عدد 33 مليون شخص في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع.

وابان أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كلي على إدارة السجل المدني داعيا جميع الجهات ذات الصلة وشركاء المشروع لتسريع الخطي لإنفاذ هذا المشروع.

بدوره أكد نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق اول شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم وجود تنسيق بين وزارة الداخلية عبر السجل المدني ووزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع.

وأوضح أن إدارة السجل المدني قطعت شوطا بعيدا في هذا المجال في تأسيس قاعدة بيانات شاملة ومؤمنة يستفاد منها في إنزال أي دراسات ومشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن علي أرض الواقع