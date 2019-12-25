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الآلاف يتدفقون في الخرطوم لإحياء ذكرى الثورة و(حمدوك) يعد بمحاسبة المجرمين

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الخرطوم 25 ديسمبر 2019 – خرج الآلاف في شوارع العاصمة السودانية احتفالا بالذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر 2018، بينما تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمحاسبة "كل من أجرم".

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الالاف يحتفون بذكرى الثورة في شوارع الخرطوم .. الأربعاء 25 ديسمبر 2019

وتأتي المظاهرات قبيل ساعات من خطاب مرتقب لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

وكانت الأوضاع تفجرت في العاصمة الخرطوم في هذا اليوم من العام السابق واتسعت رقعة الاحتجاجات ضد النظام المعزول برغم القبضة الأمنية المتشددة التي قوبل بها المحتجون.

وتدفق الآلاف في محيط القصر الرئاسي، الأربعاء حاملين الأعلام الوطنية وصور الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، وميدان فض الاعتصام.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى الاحتجاجات وتحقيق العدالة وكافة أهداف الثورة، وتنفيذ بنود ميثاق الحرية والتغيير.

ودشن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، شارع الشهيد محمد هشام مطر (شارع الإنقاذ سابقا)، وشدَّد في كلمته على ضرورة محاسبة كل من أجرم، وكل من اغترف من الدماء وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتحقيق العدالة برضا المواطنين.

وردد المتظاهرون في الشارع، هتافات على شاكلة، "الدم قصاد الدم .. ما بنقبل الدية"، "حرية .. سلام .. وعدالة"، "شهداءنا ما ماتوا عايشين مع الثوار"، و"شكرا حمدوك"، بمشاركة الشاعر أزهري محمد علي.

وقال حمدوك، "إن الشهيد محمد هاشم مطر، وكل الشهداء، هم الذين جعلوا شعار الثورة العظيم (حرية.. سلام.. وعدالة)، ممكنا اليوم.

وأضاف، شعار، "سلام والعدالة لم يتحقق، وبدأنا في السلام وشرعنا في موضوع العدالة، ولن يهدأ لنا بال حتى نتأكد تماما من محاسبة كل من أجرم".

والخميس الماضي، حلت الذكرى الأولى لانطلاق شرارة الثورة السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018، ونجحت في الإطاحة بالبشير حينما عزله الجيش في 11 أبريل الماضي تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي بـ ـ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيل.



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