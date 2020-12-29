 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 29 كانون الأول (ديسمبر) 2020

الآلاف يشيعون بهاء الدين في أطول موكب وأسرته تتمسك بالقصاص

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 105.5 كيلوبايت
منزل بهاء نوري بالكلاكلة شهد تجمع أعداد ضخمة من المشيعين

الخرطوم 29 ديسمبر 2020 - شيع آلاف السودانيون، الثلاثاء، بهاء الدين نوري، الذي قُتل تحت التعذيب بمقر احتجاز تابع لقوات الدعم السريع في 20 ديسمبر الجاري، بينما تمسكت أسرته بالقصاص ممن اغتالوه.

وبدأ موكب تشييع نوري بمئات السيارات من مشرحة مستشفى أم درمان إلى منطقة المظلات بالخرطوم بحري حيث مقر الاحتجاز الذي قُتل فيه الرجل البالغ من العمر 45 عاماً.

وبعد أن وقف المشيعون لدقائق قبالة مقر "الدعم السريع"، واصلوا حمل النعش إلى منزل أسرة الفقيد ومنه الى مقابر حُسن الخاتمة بمنطقة الكلاكلة، جنوبي الخرطوم بعد الصلاة عليه.

وحمل المئات من المشيعين صور القتيل ولافتات عليها شعارات تستنكر الحادثة وتنادي بإعدام القتلة.

وتصل المسافة التي قطعها المشيعون بعضهم راجلين إلى نحو 35 كيلو متر؛ في أطول موكب تشييع بتاريخ السودان الحديث، وسط هتافات تندد بقوات الدعم السريع وتنادي بإعدام الجناة.

وتسبب مقتل بهاء الدين نوري تحت التعذيب في زيادة السخط الشعبي على قوات الدعم السريع المتهمة على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات إنسانية فظيعة ابان الحرب في دارفور.

وبعد انتهاء مراسم الدفن أعلن محمد نوري شقيق القتيل تمسكهم بالقصاص من الذين تورطوا في اختطاف وتعذيب وقتل بهاء الدين، وشدد عل إنهم لن يتنازلوا عن سلك الطرق القانونية في مواجهة أساليب القتلة الملتوية.

JPEG - 66.9 كيلوبايت
جثمان نوري قبل بداية مراسم الصلاة عليه

والاثنين، قيّدت النيابة العامة دعاوى جنائية بالاشتراك الجنائي والقتل العمد لعناصر من قوات الدعم السريع، متورطة في قتل بهاء الدين نوري تحت التعذيب.

وكشف متحدث باسم قوات الدعم السريع، الاثنين، عن إيقاف المتورطين في اعتقال وتعذيب بهاء الدين، لتسليهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفي غضون ذلك قررت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اخضاع مدير مشرحة أم درمان جمال يوسف للتحقيق على خلفية التقرير الأول الذي أصدره بشأن ملابسات وفاة بهاء الدين حيث استبعد الشبهة الجنائية.

وتتكون اللجنة بحسب القرار الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" من 4 أعضاء يرأسهم أسامة الشفيع مدير الرعاية الصحية الأولية، عى أن ترفع تقريرها النهائي خلال أسبوعين.

الى ذلك طالب المجلس المركزي للحرية والتغيير -المرجعية السياسية لحكومة الانتقال -بحظر اعتقال المدنيين من قبل قوات الدعم السريع.

وقال المجلس في بيان، تلقته "سودان تربيون": "نطالب بحظر الاعتقال بواسطة قوات الدعم السريع لأي مواطن، تحت أي ذريعة".

وأضاف: " أي عملية اعتقال تعتبر من صميم مهام الشرطة وواجب أصيل للأمن الداخلي لا يجوز ممارسته بواسطة الدعم السريع".

ودعا المجلس المركزي النيابة العامة بتفتيش كل مقار قوات الدعم السريع في كل أنحاء السودان لـ “التأكد من خلوها من أي معتقل"، ومن ثم إغلاق كل مراكز الاحتجاز التابعة له.

كما نددت قوى المؤتمر السوداني ومنبر السلام العادل والتجمع الاتحادي بحادثة مقتل بهاء الدين.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحكم العسكري يصادر الوطن 2020-12-29 16:29:36 بقلم : محمد عتيق بالبشر والتأييد والفرح البالغ استقبل شعب السودان انتصارات قواته المسلحة في الحدود السودانية الأثيوبية ، استبشر بالأداء ، أيد القرار ، وأسعدته النتائج لأنه أحسن النية في النظر للأمر ، إذ لم يفهمه بأنه (...)

القبضُ والحبسُ.. سلطاتٌ نيابية وقضائية.. لا جبّانةٌ هايصة! 2020-12-29 06:17:48 محمود الشيخ ( ١) خرج الشعبُ السودانيُّ بكل فئاته ضد أسوأ نظام حكم ٍ مر على البلاد، رافعاً شعار (حرية – سلام – عدالة) ، وتلك هي مقومات الحُكم الرشيد ، فهي حقوقٌ وليست منحة ، ولذلك يمكن القول بأن ثورة ديسمبر 2018 كانت (ثورة (...)

طيْفٌ مِن عبد الله بولا: نَفْس المَلامِح ولا شَبَه 2020-12-24 03:39:19 ياسِر عرْمان مدخل أول: عبدالله بولا كان تشكيلياً ، حلم بتشكيل العالم على نحو أكثر إنسانية واحتفظ ببعض ( الأحلام المؤجلة) لقد كان عبد الله بولا؛ مُثقّفاً موسوعياً ومرتباً ومتعدّد الضّفاف والمواهب وفنان يرتدي أكثر من عباءة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.