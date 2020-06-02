(الأصم) ينتقد تأييد تجمع المهنيين السودانيين فصل الدين من الدولة

الخرطوم 2 يونيو 2020 - صوب عضو سكرتارية تجمع المهنيين السابق، محمد ناجي الأصم، انتقادات صريحة الى ما أعلنته سكرتارية التجمع الجديدة بتأييد فصل الدين عن الدولة.

د. ناجي الأصم يخاطب احتفال توقيع وثائق الانتقال للسلطة المدنية

وقالت متحدثة باسم التجمع، الاثنين، إن خطوة تأييد فصل الدين عن الدولة التي أعلنها التجمع السبت، أتت بهدف دفع عملية السلام إلى الإمام.

وقال الأصم في تغريدات على توتير: "طبيعة التجمع التحالفية وتنوع عضويته من المشارب والجهات المختلفة تحول بينه وبين قدرته على اتخاذ أي موقف إيديولوجي، فهو تحالف بني ميثاقه على القضايا النقابية في المقام الأول".

وأشار إلى أن خطوة التأييد ربما تعبر عن الذين اتخذوا هذا القرار، في إشارة إلى سكرتارية التجمع الجديدة التي انتخبت من مجلس التجمع في 2 مايو الماضي.

وأُبعد الأصم من السكرتارية الجديدة، رغم أنه أول شخص ظهر من التجمع إبان قيادة التنظيم للاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وقال الأصم: "هذا التأييد لا يعبر عن تجمع المهنيين كتحالف، كما إنه يعارض المتفق عليه داخل مواثيق ولوائح التجمع".

وأضاف: "من غير المعقول أن يقفز التجمع على أولوياته المتمثلة في بناء النقابات والمساهمة في تنظيم وتقوية المجتمع المدني".

وأفاد بأن خطوة تأييد فصل الدين عن الدولة "المتخذة بهذا الشكل من السطحية يحولها لحرب شعارات وتحشيد واصطفاف مضاد، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة والاتفاق.

وأكد الأصم على أن تجمع المهنيين وجد القبول الجماهيري لقدرته على توحيد الجميع، بخطاب مشترك بأدنى حد من المتفق عليه.

وتابع: "إذا فقد ذلك يكون فقد قيمته ومصدر قوته الأساسي. كما أن هناك عموميات في قضية الدين والدولة والمواطنة كان من الممكن أن يدعوا لها التجمع ويخلق حولها توافق مهم في طريق بناء قناعات ومبادئ قانونية ودستورية دائمة".