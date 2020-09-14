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(الأمة القومي) يجدد الدعوة لمؤتمر قومي لحسم قضايا الحرب والدولة

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الخرطوم 14 سبتمبر 2020 – اقترح حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، مجدداً عقد مؤتمر قومي جامع، تُشارك فيه جميع الأطراف وأصحاب المصلحة؛ لمناقشة قضايا الحرب والسلام والدولة.

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مقر حزب الأمة القومي في أمدرمان

ورحب الحزب في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين باجتماع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، وهو لقاء جرى في بداية سبتمبر الحالي، اتفقا فيه على عودة الحركة للتفاوض ومناقشة قضايا علاقة الدولة بالدين وتقرير المصير في ورش غير رسمية بين وفود التفاوض.

وقال البيان: "نُرحب بما تم من خطوات لتحقيق السلام، ونُؤمن على البنود المقبولة في الاتفاقية، ونري أن تحقيق السلام واستدامته تتطلب مشاركة كل الأطراف وأصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحرب في المؤتمر القومي الجامع".

لكن الحزب لفت في بيانه الى أن القضايا الكبرى -العلمانية وتقرير المصير – يحسمها المؤتمر القومي الجامع.

وكانت هيئة شؤون الأنصار، وهي الذراع الديني لحزب الأمة انتقدت يوم الجمعة، الاتفاق المبدئي بين حمدوك والحلو بفصل الدين عن الدولة، وقالت إن قرارات مثل هذه لا تصدر في فترة الانتقال وإنما من حكومة منتخبة.

وحذر حزب الأمة من عواقب وصفها بالوخيمة، حال لم تتخذ الحكومة الانتقالية إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد، وقال إن لجنته الاقتصادية أعدت دارسة حول الإصلاح المطلوب ستقدم إلى الحكومة.

وأشار في سياق آخر إلى أن تجميده لعضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لا يزال سارياً، وذلك إلى حين معالجة أسباب اتخاذه الخطوة، وأفاد بأن تجميد العمل لا يشمل الولايات وهياكل الائتلاف الأخرى.

وفي أبريل الماضي أعلن حزب الأمة القومي، تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.



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