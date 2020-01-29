(الأمة) القومي يدعو حلفاؤه للتراجع عن المواكب المليونية

مئات الآلاف في ساحة الاعتصام لإحياء "مليونية السلطة المدنية" .. مواقع تواصل

الخرطوم 29 يناير 2020 – دعا حزب الأمة القومي في السودان، الأربعاء، حلفاؤه في قوى الحرية والتغيير، للعدول عن الدعوة لتنظيم مواكب مليونية الخميس، "لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة".

وأطلق تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات قوى "الحرية والتغيير" قبل يومين، ما عرف بالتوقيع على دفتر الحضور الثوري الذي يتضمن حملة شعبية لـ "مواكب جماهيرية ووقفات احتجاجية"، للضغط على الحكومة الانتقالية وحملها على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتعيين ولاة مدنيين للولايات.

وبعد ساعات من تلك الدعوة أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يضم حزب الأمة القومي بين مكوناته، عن "مواكب مليونية" في كل أنحاء السودان، تخرج الخميس؛ للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

لكن حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي بدا في بيان تلقته "سودان تربيون" الأربعاء غير مؤيد لتنظيم المواكب.

وقال "مع اتفاقنا مع أهداف الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، نرجو من تجمع المهنيين العدول عن قرار المواكب المليونية الاحتجاجية وذلك لتفويت الفرصة عن المتربصين بالثورة".

وأضاف، "تأتي مناشدتنا إلى تجمع المهنييـن كمواصلة لدورنا في هذا المجال في مختلف محطات الفترة الانتقالية خلال المرحلة السابقة".

ودعا الحزب تجمع المهنييـن للاستمرار في القيام بواجبه في حراسة الثورة وتنسيق الجهود مع كل الأطراف من أجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم للشعب السوداني.