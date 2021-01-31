(الأمة) يحسم قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة و(مفرح) خياراً رابعاً للشؤون الدينية

الخرطوم 31 يناير 2021 – قال الأمين العام لحزب لأمة القومي الواثق البرير، إنهم رفعوا قائمة ترشيحات لـ 4 وزارات إلى اللجنة الرباعية الخاصة بحل الإشكال بين التنظيم وتحالف الحرية والتغيير.

وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح

واتفق حزب الأمة وتحالف "الحرية والتغيير" على منح الأول 4 وزارات، هي الخارجية والطاقة والزراعة والشؤون الدينية.

وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون"، الأحد، إن الحزب وضع وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح كمرشح رابع، بسبب ابتعاده عن الحزب مُنذ العام 2017.

وأشارت إلى أن قيادة الحزب قررت عدم ترشيح مفرح لتولي المنصب مرة أخرى، بسبب ابتعاده عن الحزب، حيث ترى القيادة إنه "طالما بعيد من الحزب فيجب ترشيح الملتزمين".

وأضافت: "لكن المكتب السياسي لحزب الأمة خلال اجتماعه اليوم الأحد قرر وضع نصر الدين مفرح كمرشح رابع".

وشغل الرجل حقيبة الشؤون الدينية مُنذ 5 سبتمبر 2019، بعد أن رُشح لتولى المنصب من منظومة المجتمع المدني.

وسمى حزب الأمة، لوزارة الشؤون الدينية كل من عبد الرحيم علي ويوسف حسن والزبير محمد علي ونصر الدين مفرح.

ورشح حزب الأمة نائبة الرئيس مريم الصادق المهدي والحارث إدريس وأحمد حسين لتولى منصب وزير الخارجية، فيما سمى لوزارة الطاقة كل من الطاهر إدريس عثمان وجادين علي العبيد وآدم حارن، أما وزارة الزراعة فقد رشح لها الطاهر حربي ومرتضي هباني.

وقال الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، لـ “سودان تربيون"، إن "الحزب رفع قائمة ترشيحاته لوزارات الخارجية والنفط والزراعة والشؤون الدينية إلى اللجنة الرباعية".

وكان جرى التوافق على تكوين هذه اللجنة لمعالجة الخلافات الناشبة بين حزب الأمة والحرية والتغيير حول تقسيم الوزارات في الحكومة الجديدة.

وتضم اللجنة كل من عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم والقيادي في الحرية والتغيير طه عثمان.