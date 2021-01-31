 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 31 كانون الثاني (يناير) 2021

(الأمة) يحسم قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة و(مفرح) خياراً رابعاً للشؤون الدينية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 يناير 2021 – قال الأمين العام لحزب لأمة القومي الواثق البرير، إنهم رفعوا قائمة ترشيحات لـ 4 وزارات إلى اللجنة الرباعية الخاصة بحل الإشكال بين التنظيم وتحالف الحرية والتغيير.

JPEG - 42.7 كيلوبايت
وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح

واتفق حزب الأمة وتحالف "الحرية والتغيير" على منح الأول 4 وزارات، هي الخارجية والطاقة والزراعة والشؤون الدينية.

وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون"، الأحد، إن الحزب وضع وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح كمرشح رابع، بسبب ابتعاده عن الحزب مُنذ العام 2017.

وأشارت إلى أن قيادة الحزب قررت عدم ترشيح مفرح لتولي المنصب مرة أخرى، بسبب ابتعاده عن الحزب، حيث ترى القيادة إنه "طالما بعيد من الحزب فيجب ترشيح الملتزمين".

وأضافت: "لكن المكتب السياسي لحزب الأمة خلال اجتماعه اليوم الأحد قرر وضع نصر الدين مفرح كمرشح رابع".

وشغل الرجل حقيبة الشؤون الدينية مُنذ 5 سبتمبر 2019، بعد أن رُشح لتولى المنصب من منظومة المجتمع المدني.

وسمى حزب الأمة، لوزارة الشؤون الدينية كل من عبد الرحيم علي ويوسف حسن والزبير محمد علي ونصر الدين مفرح.

ورشح حزب الأمة نائبة الرئيس مريم الصادق المهدي والحارث إدريس وأحمد حسين لتولى منصب وزير الخارجية، فيما سمى لوزارة الطاقة كل من الطاهر إدريس عثمان وجادين علي العبيد وآدم حارن، أما وزارة الزراعة فقد رشح لها الطاهر حربي ومرتضي هباني.

وقال الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، لـ “سودان تربيون"، إن "الحزب رفع قائمة ترشيحاته لوزارات الخارجية والنفط والزراعة والشؤون الدينية إلى اللجنة الرباعية".

وكان جرى التوافق على تكوين هذه اللجنة لمعالجة الخلافات الناشبة بين حزب الأمة والحرية والتغيير حول تقسيم الوزارات في الحكومة الجديدة.

وتضم اللجنة كل من عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم والقيادي في الحرية والتغيير طه عثمان.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.