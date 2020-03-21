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(الأمة) يرفض تأجيل المؤتمر الاقتصادي ويقترح عقده عبر (الوسائط)

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الصادق المهدي

الخرطوم 21 مارس 2020 – أعلن حزب الأمة في السودان، السبت، رفضه تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي لأجل غير مسمى، وطالب بانعقاده في النصف الأول من مايو المقبل.

وكشف الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، عن إعداده لمشروع كامل حول المؤتمر الاقتصادي، واقترح عقده عبر الوسائط الحديثة، حال حالت الظروف الصحية عن انعقاده، باعتبار أن القضايا المطلوب حسمها عن طريق المؤتمر عاجلة وضرورية.

والاثنين الماضي أعلنت وزارة المالية السودانية تأجيل موعد المؤتمر الاقتصادي تماشياً مع التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فايروس كورونا القاتل.

وكان يفترض عقد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23-25 مارس الجاري لبحث حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وشدد حزب الأمة في بيانه على أهمية المفاوضات التي تنعقد في جوبا برعاية حكومة جنوب السودان، "رغم قيامها بغير استراتيجية متفق عليها"، وعدم حضور كل شركاء السلام المعنيين ما أدى لفتح المجال لإقحام موضوعات برامجية ليست من أسباب الاقتتال ولا من آثاره.

وأكد أن المفاوضات حققت تقدما ونتائجها الآن مكان بحث أمام مجلس الأعلى للسلام.

ودعا الحزب إلى مراجعة نتائج المفاوضات واعتماد النتيجة كاتفاق إطاري يعرض بأعجل ما يكون للمؤتمر القومي للسلام، وأن المؤتمر الجامع لكل أصحاب القضية وبمراقبة إفريقية ودولية لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل واعتمادها جزء لا يتجزأ من الدستور.

ورحب الحزب بالاستعانة بالأمم المتحدة تحت الفصل السادس دون نقل مهام الإدارة المدنية للبلاد للجنة دولية، ودعا القوى السياسية للاتفاق على الدور المطلوب من الأمم المتحدة بما لا يمس السيادة الوطنية.



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