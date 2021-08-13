 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 13 آب (أغسطس) 2021

الأمطار تجرف الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 91.1 كيلوبايت
آثار الأمطار في قرية سرف سعيد بولاية القضارف ـ 13 يوليو 2021

الخرطوم/ القضارف 13 أغسطس 2021 ـ جرفت أمطار وسيول جسرا على الطريق القاري الرابط بين السودان وإثيوبيا، الجمعة، كما ألحقت أضرارا بالغة باحدى القرى المجاورة.

وتعرض جسر منطقة سرف سعيد بالطريق القومي "القضارف ـ دوكة ـ القلابات" لانهيار جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وألحقت الأمطار أضرارا بالغة بعدد من منازل المواطنين والمؤسسات والمرافق الحكومية بالمنطقة الواقعة بمحلية باسندة في ولاية القضارف بشكل كلي وجزئي.

وتفقد المدير التنفيذي لمحلية باسندة مأمون الضو عبد الرحيم ولجنة أمن المحلية الأضرار التي لحقت بالقرية والجسر.

وقال المدير التنفيذي لسودان تربيون إن الأمطار خلفت خسائر كبيرة تمثلت في انهيار 75 منزلا فضلا عن قطع الطريق القاري الرابط بين السودان وإثيوبيا بانهيار جسر سرف سعيد.

وتستضيف محلية باسندة نحو ثلاثة آلاف لاجئ إثيوبي من قوميتي الكومنت والقُمز في أحدث موجة لجوء، وينتظر إنشاء معسكر ثالث للاجئين الإثيوبيين بالمنطقة بعد تشييد معسكري أم راكوبة والطنيدبة في وقت سابق.

وأضاف المسؤول المحلي أن لجنة الطوارئ بالمحلية وقفت ميدانيا على الأضرار وأجرت المسح الأولي للمتأثرين وناشد لجنة الطوارئ بالولاية والمنظمات للتدخل والاسراع في ارسال المساعدات.

يشار إلى أن محلية باسندة أجرت التدخل السريع لمعالجة بعض الأضرار مثل كلورة المياه عبر الشؤون الصحية بالمحلية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في معني تاريخية دور جون قرنق 2021-08-09 18:57:49 عبد العزيز حسين الصاوي يمكن تلخيص المكونات الفكرية الاساسية لرؤية " السودان الجديد " التي طرحها الزعيم- المؤسس ل " الحركة الشعبية لتحرير السودان " جون قرنق دي مابيور في الاتي : الجنوب في اطار السودان الواحد، التنوع (...)

عن المشروع الجديد لقانون الصحافة 2021-08-08 19:28:55 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح يأتي هذا المقال مساهمة في النقاش والرأي الذي طلبه السيد وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول، في الثاني من أغسطس الجاري عندما أعلن طرح وزارته ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم العمل (...)

الحقوق والالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (4) 2021-08-08 07:44:50 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 إن المادة 13 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل مستوحاة من المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية. (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.