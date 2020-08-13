الأمطار والسيول في السودان ترفع عدد الضحايا الى 40 شخصاً

فيضان نهر القاش في كسلا ـ إرشيف

الخرطوم 13 أغسطس 2020 -ارتفعت حصيلة وفيات السيول والأمطار في السودان، الخميس، إلى 40 شخصاً بعد تسجيل 8 وفيات جديدة في ولاية كسلا شرقي البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء مصرع شخصاً 32 وإصابة 16 آخرين منذ بداية فصل الأمطار في يونيو الماضي.

وأعلن المدير التنفيذي لمحلية ريفي أروما في ولاية كسلا، أحمد خليل، وفاة 8 أشخاص جراء السيول والأمطار بالولاية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشار خليل إلى ظهور بعض الحالات المرضية المصاحبة لتداعيات السيول، دون أن يحدد عددها وطبيعتها.

وقال إن "ريفي أروما أصبحت منطقة كوارث بعد خروج مياه القاش عن مجراها بعد ارتفاع المنسوب".

وعلى إثر ذلك اجتاحت المياه كل القرى المحلية؛ ما عدا القطاع الغربي والمنطقة الغربية من الولاية.

وقال خليل إن الأسر في العراء، وتحتاج إلى مساعدات إيواء وغذاء ودواء.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق بـ"شرق النيل" شرقي العاصمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.