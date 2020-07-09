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الأمم المتحدة: إغاثة الآلاف من قاطني الجبال بدارفور لأول مرة منذ 10 سنوات

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المساعدات تصل الاف المدنيين في جبل مرة للمرة الاولى منذ 10 سنوات ..

الخرطوم 9 يوليو 2020- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان " أوتشا" إن الالاف من سكان مناطق جبلية في جنوب دارفور تمكنوا أخيرا من الحصول على مساعدات انسانية لأول مرة منذ عشرة سنوات.

وأفاد المكتب في نشرته الصحفية الدورية الخميس أن تلك المناطق كان يتعذر الوصول اليها.

وأضاف " تمكنت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من توفير المساعدة للبقاء على الحياة لحوالي 350000 شخص في أجزاء كان يتعذر الوصول إليها من قبل في منطقة جبل مرة، جنوب دارفور، على مدى الأشهر التسعة الماضية".

وطبقا للنشرة فإن الجهات الموفرة للعون تمكنت من التغلب على التحديات، بما في ذلك جائحة كورونا حيث وصل العاملون في المجال الإنساني إلى مجتمعات مختلفة لأول مرة منذ 10 سنوات، خلال تقييم الحاجة الذي تم إجراؤه في المنطقة نهاية شهر يونيو.

وقالت نشرة الامم المتحدة انه ووفقًا للنتائج الأولية للدراسات، فإن مئات الآلاف من المواطنين في العديد من المجتمعات المحلية في المنطقة لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب ومنتجات النظافة والصرف الصحي وأحيانا يفتقرون إليها تماما، كما يفتقرون إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والحماية.

وأمكن تقييم الوضع في محلية جنوب جبل مرة، على الحدود بين مناطق الحكومة وجيش تحرير السودان -عبد الواحد وانه وفقا لقادة المجتمع، هناك حوالي 127،000 شخص في قرية خولابانق وحدها اضتفة الى 11800 نازح من القرى المجاورة و9400 من العائدين الى قراهم.



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