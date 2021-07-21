الأمم المتحدة: السودان استقبل قرابة 10 الاف لاجئ جنوب سوداني الشهر الماضي

الخرطوم 21 يوليو 2021- قالت مفوضية الأمم المتحدة لشون اللاجئين إن السودان استقبل حوالي 9.963 لاجئ من جنوب السودان في نهاية يونيو الماضي.

لاجئون جنوبيون يستعدون لعبور الحدود باتجاه السودان - ارشيف

ووصل 8.577 لاجئ الى ولاية النيل الأبيض بينما استقبلت ولاية شرق دارفور 692 منهم، والولايتين تشتركان في الحدود مع دولة جنوب السودان.

ويستضيف السودان واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في إفريقيا ويشكل الوافدين من دول الجنوب الغالبية.

ويعيش في السودان حاليا 272313 لاجئًا وطالب لجوء من جنوب السودان 32 % منهم موجودون في المخيمات بينما يعيش 68% الباقون خارجها.

في غضون ذلك، قالت المفوضية إن عملياتها في جنوب السودان لم تتلق حتى الآن سوى 38 % من مبلغ 224 مليون دولار المطلوب هذا العام.

ومنذ اندلاع الصراع في أواخر عام 2013، نزح ما يقرب من 4 ملايين جنوب سوداني، مع 2.2 مليون لاجئ في واحدة من البلدان الستة المجاورة و1.46 مليون نازح داخليًا.