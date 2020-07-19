الأمم المتحدة: السودان بحاجة ماسة الى 283 مليون دولار

الخرطوم 19 يوليو 2020 - قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، قوي يوب سون، الأحد، إن السودان في حاجة ماسة لأكثر من 283 مليون دولار لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة، وتقديم المساعدات المنقدة للحياة لأكثر من 6.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان قوي سون
وحسب بيان تلقته "سودان تربيون"، فإن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني وفي إطار دعمهم لحكومة السودان الانتقالية أطلقوا الأحد ملحقا إضافيا لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 لمقابلة الاحتياجات المتزايدة في هذا البلد.
وأوضح أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان دعت المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفايروس كورونا المستجد.
وأضافت، "هناك حاجة ماسة لأكثر من 283 مليون دولار لدعم الاستجابة التي تقودھا الحكومة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 6.7 ملیون شخص في جميع أنحاء البلاد".
وأوضحت أن "فايروس كورونا المستجد وصل السودان في وقت كان جزء متزايد من السكان یكافح بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية وكان النظام الصحي تحت ضغط شديد".
وقالت قوي "إن أكثر من 9.6 ملیون شخص، أي ما یقرب من ربع مجموع سكان السودان، يواجهون الجوع الشديد، وهذا أعلى رقم جرى تسجيله على الإطلاق في السودان".
وحسب البيان فإن "الملحق الإضافي لفايروس كورونا المستجد، یعكس تفصيلا متعمقا لمتطلبات السودان الموضحة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لفیروس كورونا المستجد، والتي جرى إطلاقها الأسبوع الماضي، وستمكن العاملين في المجال الإنساني من توفير الغذاء والمياه والمرافق الصحية والصحة، وخدمات التغذية والحمایة أثناء الوباء".
وأشارت قوي إلى أن "الحكومة والشركاء يقدمون المساعدات المنقذة لملایین الأشخاص، كما یقوم العاملون في مجال المساعدات بتزويد البلاد بمجموعات اختبار فايروس كورونا المستجد والإمدادات الطبیة الأخرى".
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