 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 19 تموز (يوليو) 2020

الأمم المتحدة: السودان بحاجة ماسة الى 283 مليون دولار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 يوليو 2020 - قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، قوي يوب سون، الأحد، إن السودان في حاجة ماسة لأكثر من 283 مليون دولار لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة، وتقديم المساعدات المنقدة للحياة لأكثر من 6.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

JPEG - 23 كيلوبايت
منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان قوي سون

وحسب بيان تلقته "سودان تربيون"، فإن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني وفي إطار دعمهم لحكومة السودان الانتقالية أطلقوا الأحد ملحقا إضافيا لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 لمقابلة الاحتياجات المتزايدة في هذا البلد.

وأوضح أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان دعت المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفايروس كورونا المستجد.

وأضافت، "هناك حاجة ماسة لأكثر من 283 مليون دولار لدعم الاستجابة التي تقودھا الحكومة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 6.7 ملیون شخص في جميع أنحاء البلاد".

وأوضحت أن "فايروس كورونا المستجد وصل السودان في وقت كان جزء متزايد من السكان یكافح بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية وكان النظام الصحي تحت ضغط شديد".

وقالت قوي "إن أكثر من 9.6 ملیون شخص، أي ما یقرب من ربع مجموع سكان السودان، يواجهون الجوع الشديد، وهذا أعلى رقم جرى تسجيله على الإطلاق في السودان".

وحسب البيان فإن "الملحق الإضافي لفايروس كورونا المستجد، یعكس تفصيلا متعمقا لمتطلبات السودان الموضحة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لفیروس كورونا المستجد، والتي جرى إطلاقها الأسبوع الماضي، وستمكن العاملين في المجال الإنساني من توفير الغذاء والمياه والمرافق الصحية والصحة، وخدمات التغذية والحمایة أثناء الوباء".

وأشارت قوي إلى أن "الحكومة والشركاء يقدمون المساعدات المنقذة لملایین الأشخاص، كما یقوم العاملون في مجال المساعدات بتزويد البلاد بمجموعات اختبار فايروس كورونا المستجد والإمدادات الطبیة الأخرى".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (3-3) 2020-07-19 22:37:29 تنمية وتطوير وترشيد تربية الإبل في السودان د. بابكر عباس محمد أحمد أنشأت جامعة الخرطوم وحدة لأبحاث الإبل منذ العام 1983، تطورت الى مركز ، بهدف دراسة بيئة وأمراض ومشاكل تربية الأبل، وظلت الأبحاث المتعددة تجرى عدة أعوام، (...)

لا يأس لا إستسلام لا احباط 2020-07-19 22:33:47 بقلم : محمد عتيق كل جديد في واقعنا السوداني لا مثيل له في تاريخنا ، رغم ذلك نجد أن العاطفة في أحيان كثيرة هي التي تقودنا ، يتم اقتيادنا بأيد وخيوط ناعمة من الداخل والخارج أو من كليهما فنسير كما يراد لنا ومنا .. هذه (...)

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (2-3) 2020-07-18 17:55:08 د. بابكر عباس محمد أحمد الرؤية الجديدة تعتمد الرؤية الجديدة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية على اعتماد نظام المزارع الرعوية: وهي مزارع مختلطة، محصولها الرئيس، وليس الوحيد، الحيوان، بحيث تخصص النسبة الأكبر من الأرض والمال (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.