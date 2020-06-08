الأمم المتحدة ترفض تأكيد أو نفي القبض على سوداني مطلوب للجنائية في بانغي

الخرطوم 8 يونيو 2020- رفضت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى تأكيد أو نفي تقارير تحدثت عن اعتقال علي كوشيب أحد السودانيين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

علي كوشيب

وقال فلاديمير مونتيرو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لـ "سودان تربيون" الاثنين إنهم اعتقلوا مجموعة من الأشخاص الأسبوع الماضي لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وكوشيب هو أحد قادة ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة التي خلفت دمارا كبيرا خلال حرب دارفور بين الحكومة المركزية والمتمردين.

ويتهم كوشيب بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004. وهو متهم بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب. وصدر أمر اعتقاله للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2007.

وتحدثت تقارير في وقت سابق من هذا العام أن كوشيب هرب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى مع مجموعة من رجال القبائل المسلحين.

ونقل موقع “دارفور 24” أن كوشيب اعتقل بواسطة قوات تتبع للأمم المتحدة في افريقيا الوسطى.

وحسب المعلومات فان القبض على كوشيب تم بالتنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى وسلطان إحدى القبائل بالدولة.

وأورد الموقع عن مصادر أخرى إن الرجل أوقف في منطقة “بروو” الحدودية بين السودان وافريقيا الوسطى.

وقالت قيادات أهلية لذات المصدر إن طائرة مروحية هبطت في المنطقة وهي تحمل النائب العام لجمهورية افريقيا الوسطى برفقة ممثلين لمكتب محكمة الجنايات الدولية، واقتادت سوداني مطلوب للجنائية وغادرت إلى مدينة بانغي.