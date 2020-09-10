الأمم المتحدة: تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان

الخرطوم 10 سبتمبر 2020 - أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" الخميس تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

الفيضانات خلفت مآسي كبيرة وسط الاف السودانيين .. مواقع تواصل

وقال تقرير للمكتب الأممي، تلقته "سودان تربيون" إن "أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان".

وأوضح أن أكثر الولايات تضررا من الفيضانات هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار والتي تمثل 43 في المئة من جميع المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.

وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بمعظم أنحاء السودان في سلسلة من الدمار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية وسبل العيش الأخرى.

وأضاف، "يبدو أن أكثر من 500 كيلو متر مربع من الأراضي غمرت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، وفقا لصور الأقمار الصناعية".

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء الماضي، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 103 وإصابة 56 آخرين، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.