الأمم المتحدة تعين سنغالية في وظيفة مرموقة ببعثة (يونيتامس)

الخرطوم 19 فبراير 2021 ـ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين خاردياتا لو ندياي من السنغال نائبا جديدا لممثله الخاص للسودان مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية بالسودان (UNITAMS).
- خاردياتا لو ندياي
ويعمل ممثل الأمين العام في بعثة "يونيتامس" أيضا كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية.
وطبقا لتعميم صادر عن غوتيريش مساء الخميس فإن خاردياتا لو ندياي تتمتع بخبرة 35 عاما في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية وتمكين المرأة والحكم الديمقراطي ومنع النزاعات وبناء السلام.
وقال إن المسؤولة الجديدة في بعثة يونيتامس شغلت في الآونة الأخيرة منصب المنسق المقيم والمنسق الإنساني المؤقت في النيجر (2020) وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مؤقتا في نيجيريا (2019).
وقبل ذلك شغلت منصب المنسق المقيم وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توغو (2011 ـ 2018)، وكذلك المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النيجر (2007 ـ 2011).
وشغلت خاردياتا قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة عدة مناصب عليا في الإدارة العامة السنغالية، بما في ذلك منصب المدير العام لصندوق التنمية الاجتماعية، وكذلك في وزارات الاقتصاد وشؤون المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي.
وهي حاصلة على درجة الدراسات العليا في إدارة الأراضي والتخطيط الحضري، وماجستير في الجغرافيا الاقتصادية وبكالوريوس في الجغرافيا من جامعة السوربون بفرنسا وتتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.
وبدأ عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) هذا الشهر وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2525) ومن ضمن اختصاصاتها إكمال المهام الإدارية ليوناميد بدارفور.
وبطلب من الخرطوم تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قبل شهرين القرار رقم (2559) بإنهاء مهمة "يوناميد" في 31 ديسمبر الماضي، وبنهاية يونيو القادم سيغادر 16 ألف جندي نشروا منذ سنة 2007 تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة.
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