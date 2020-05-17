الأمم المتحدة تندد بالهجوم على معسكر لاجئين من جنوب السودان بغرب كردفان

الخرطوم 17 مايو 2020- شجبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما أسمته الهجوم "عديم الإحساس" على لاجئين من جنوب السودان بولاية غرب كردفان في وقت سابق من هذا الشهر ما أدى الى موجة نزوح جديد.

اللاجئون الجنوبيون في السودان

وعبرت المفوضية في بيان تلقته "سودان تربيون" الأحد عن صدمتها لاعتداءات على مستوطنة للاجئين في محلية الميرم بولاية غرب كردفان، مما تسبب في فرار حوالي 400 لاجئ من جنوب السودان شمالاً.

وقالت "بدأت الاعتداءات في 5 مايو، عندما هاجمت مجموعة على ظهور الخيل مستوطنة لاجئين مما تسبب في حالة من الذعر والدمار. حيث تم إحراق أكثر من 200 منزل من حوالي 280 منزلاً في المستوطنة، وتدمير أو سرقة ما تبقى من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق هوية مهمة".

وأعلن البيان عن إصابة 18 لاجئًا جراء هذا الاعتداء.

وبحسب البيان فإن الجناة ادعوا أن الهجوم هدف الى الانتقام بسبب الاشتباكات الطائفية في منطقة أبيي التي اندلعت فيها هجمات مسلحة بين المجتمعات المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت إليزابيث تان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالإنابة: "ندين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الوحشي على الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

وشارك اللاجئون المتأثرون محنتهم مع موظفي المفوضية، حيث افاد رجل أعمال سابق وأب لـ 9 أطفال قائلا: "كل شيء قمت ببنائه وجمعه في سنين ذهب بلحظة." واضاف: "أنا سعيد لأنه لم يٌقتَل أحد".

وفرّ اللاجئون إلى قاعدة عسكرية حيث حصلوا على الحماية والطعام والمياه. وبعد يومين عاد البعض إلى المستوطنة التي تبقى منها رماد فقط، وكلهم خوف من تجدد أي شكل من اشكال العنف.

وحتى يوم الأحد 17 مايو قررت أكثر من 80 عائلة، حوالي 400 فرد، مغادرة المنطقة والسفر شمالًا إلى أجزاء من مناطق الطابون، غبيش، عديلة والمجرور في غرب كردفان حيث اعتاد بعضهم العمل هناك في موسم الحصاد.

وتشير التقارير الأولية إلى أنهم لا يعتزمون العودة إلى الميرم بعد موسم الحصاد بسبب التهديدات والعنف.

وأفاد البيان أن المفوضية وبعد الهجمات مباشرة دعمت العائلات في المستوطنة المتضررة بأغلفة بلاستيكية وأدوات مطبخ وبطانيات.

وقالت تان: "سيكون من الضروري استعادة السلامة والأمن بسرعة وتقديم المعتدين إلى العدالة."

واضافت " المفوضية مستعدة للعمل مع الحكومة والمجتمع الإنساني لتلبية الاحتياجات الملحة لهؤلاء الناس الذين شعروا أنهم مضطرون للمضي قدماً". واقترحت السلطات تخصيص مساحة أرض حيث يمكن إقامة مستوطنة بديلة.

ويستضيف السودان حوالي 821,000 لاجئ من جنوب السودان، نحو 61,000 منهم في غرب كردفان.

ويركز عمل المفوضية في غرب كردفان على الحماية ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في أماكن مثل الميرم حيث قامت الوكالة بتوزيع الناموسيات على المجموعتين مؤخرًا.