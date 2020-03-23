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الأمم المتحدة تنفي ترحيل موظفها المصاب بـ(كورونا) خارج السودان

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اجراءات فحص لمواطنين وصلوا البلاد من دول خارجية

الخرطوم 23 مارس 2020- قال مكتب الأمم المتحدة الإعلامي في السودان الإثنين إن الموظف الدولي الذي أصيب بفايروس كورونا لم يغادر البلاد وتجري رعايته تحت اشراف وزارة الصحة السودانية.

وتحدثت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم أن الأمم المتحدة قررت اجلاء موظفها أسباني الجنسية بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا.

لكن المكتب الإعلامي للمنظمة الدولية نفى في تصريح مقتضب أي مساع لنقل الرجل الى خارج البلاد.

وقال "تعقيبا على أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجلاء موظف الأمم المتحدة الذي ثبتت إصابته بفايروس كورونا في 20 مارس، نفيد بأن وزارة الصحة تقدم رعاية كافية للموظف وأن حالته جيدة وفي تحسن. ويتوقع أن يتعافى تمامًا أثناء عزله في السودان".

وتعد إصابة الموظف الأممي الثانية التي يسجلها السودان، بعد وفاة مواطن بالمرض قبل نحو أسبوعين إثر عودته من خارج البلاد.

وتقول السلطات السودانية انها لازالت تتابع نحو 13 من حالات الاشتباه بالمرض.



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