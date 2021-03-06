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الأمم المتحدة: ما يزيد على 13 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

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الخرطوم 6 مارس 2021 - أعلنت الأمم المتحدة عن حاجة أكثر من 13 مليون سوداني إلى المساعدة الإنسانية في العام 2021، وقالت إنها ستقدم الدعم لنحو 8.9 مليون شخص فقط، بتمويل يصل إلى 1.9 مليار دولار.

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نازحون من شرق دارفور يحملون مساعدات انسانية بعد وصولهم إلى معسكر زمزم في 22 مايو 2013

وتضغط الأزمة الاقتصادية، التي أبرز سماتها ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية؛ على الفئات الضعيفة في السودان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن الوضع في السودان: "في 2021، سيحتاج نحو 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية".

وأضاف: "تهدف الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال المساعدة الإنسانية إلى تقديم الدعم لنحو 8.9 مليون شخص من أكثر الناس ضعفًا، وهذا ما سيستلزم تمويلًا قدره 1.9 مليار دولار".

والتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في 1 مارس الجاري، والذي حصلت عليه "سودان تربيون"، يغطي الفترة من 24 نوفمبر 2020 إلى 15 فبراير 2031.

ورجح التقرير حصول الأسر الفقيرة في المراكز الحضرية، حتى مايو المقبل، على الغذاء بمقادير دون المتوسط، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأرجع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية إلى الازمة الاقتصادية التي اتسمت بزيادة معدلات التضخم ونقص الوقود والأدوية، إلى جانب النزاعات بين القبائل وطول أمد حالات التشرد الداخلي.

وقدر التقرير انعدام الأمن الغذائي لـ 7.1 مليون شخص في ديسمبر 2020. وبذلك يكون قد ارتفع عددهم بنحو 700 ألف شخص، حيث قالت تقديرات أممية في يونيو 2020، إن عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بلغ 6.4 مليون شخص.

وتعمل حكومة الانتقال على تنفيذ دعم مالي مباشر بما يصل إلى 30 دولار لكل فرد في أسرة مكونة من 6 أفراد شهريًا، وهو برنامج لا يتوقع أن يُحد من ارتفاع الفقر.



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