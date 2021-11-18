الأمم المتحدة: مقتل 39 شخصاً خلال الاحتجاجات التي أعقبت إجراءات البرهان

- محتجون في الخرطوم يرفضون الانقلاب على الشراكة .. (الاوربية)
نيويورك 18 نوفمبر 2021- قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، الخميس، إن 39 شخصا على الأقل قتلتهم قوات الأمن السودانية منذ "الانقلاب العسكري" في 25 أكتوبر الماضي.
وذكرت باشليت، في بيان، "ندين مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا على يد قوات الأمن في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر".
وأوضحت أن "بين هؤلاء قتل 15 شخصا بالرصاص الأربعاء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان (غرب)".
وأضافت باشليت: "بعد مناشداتنا المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى أمس ضد المتظاهرين".
واعتبرت أن "إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل يرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت المفوضة الأممية إلى أنه "بحسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات أمس، بينهم 80 أصيبوا بعيارات نارية في أعلى أجسادهم ورؤوسهم".
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