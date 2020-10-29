الإعلان عن اصابة الصادق المهدي ومسؤولين كبار بـ(كورونا)

الخرطوم 29 أكتوبر 2020- أعلنت أسرة زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي الخميس عن اصابته بفايروس كورونا، كما اعلنت الحكومة رسمياً اصابة مستشارين لرئيس الوزراء ومحافظ بنك السودان بالفايروس.

المهدي يضع كمامه لتشجيع اجراءات الوقاية من فايروس كورونا

وكانت السلطات الصحية قررت في اغسطس الماضي انهاء الحظر الصحي الشامل الذي فرضته على البلاد لنحو 4 أشهر وقالت إن عدد الاصابات تراجع لكنها نبهت في ذات الوقت لعدم تناسي الاحترازات الصحية ودعت لتوخي الحذر من المرض الذي أصاب أكثر من 13 الف سوداني.

وقالت أسرة المهدي في تعميم مقتضب إنه "تعرض لشعور بالاعياء، وأجرى له مساء أمس – الأربعاء- فحص كوفيد 19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات".

كما اعلن مجلس الوزراء عن اخضاع جميع العاملين لفحص كورونا وأن النتائج أظهرت اصابة كبيبر مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر ومدير مكتبه علي بخيت بينما جاءت نتائج حمدوك وبقيت العاملين سلبية.

وأفاد المجلس في بيانه أن محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين أيضا أصيب بالفايروس وأن الجميع يتلقون الرعاية الصحية.

وأشار آخر تقرير لوزارة الصحة السودانية صدر في 26 أكتوبر الجاري الى تسجيل 18 إصابة جديد بالفايروس بينها 13 في ولاية الخرطوم واثنتين في ولاي الجزير المتاخمة وواحدة بكل من ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وشمالها.

ورفعت هذه الاصابات مجموع الحالات في السودان منذ تفشي الجائحة الى 13.765 إصابة، توفى منها 837 بينما تعافى 6764.