 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 18 حزيران (يونيو) 2020

الإعلان عن إعادة فتح دُور العبادة في العاصمة الخرطوم وفق ضوابط

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات الدينية في السودان، عن فتح دُور العبادة في الخرطوم، بعد فترة من إغلاقها بسبب المخاوف من انتشار فايروس كورونا.

JPEG - 27.2 كيلوبايت
نصر الدين مفرح وزير السؤون الدينية والأوقاف

ووصل عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 8020، تتضمن 487 وفاة، مقابل تعافي 2966 شخص.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع، الأربعاء، تمديد فترة الحظر الصحي حتى 29 يونيو، على أن يسمح للمواطنين بالحركة في الأحياء من الساعة السادسة صباحًا إلى الثالثة عصرًا. وأشار إلى أن التمديد اُتخذ لتتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "قررنا فتح كافة المساجد والكنائس بولاية الخرطوم بعد قرار الاغلاق وذلك وفق توجيهات".

وطالب الآئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة، وتقصير الخطبة دون الاخلال بشروطها وأركانها، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، ودعا لجان المساجد بالتعاون مع لجان المقاومة ولجان الخدمات واللجان الصحية بتعقيم المساجد.

ونادي الوزير المواطنين بحمل (مصلاة) من البيت ما أمكنهم مع أخذها معهم فور الانتهاء من الصلاة كما دعاهم لارتداء الكمامات الطبية، وأفتي لهم تجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة.

وأشار المسؤول إلى أن قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لا يزال ساري، وذلك إلى حين أشعار آخر.

ودعا مفرح الأباء المطارنة والقساوسة التقليل في الصلوات والاجتهاد في طقوس التناول بالصلوات.

وحث الوزير الجميع على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حــياة السُــودانـييّن مُهمة 2020-06-16 16:00:53 واحة إبراهيم waha.ibrahim@outlook.com كل البلد دارفور.. أثناء ثورة ديسمبر، صدحت حناجر المتظاهرين والمتظاهرات على اتساع البلاد بهتاف "يا عنصري ومغرور، كل البلد دارفور" في محاولة لتحدي العنصرية التي استخدمها النظام (...)

مبادرة لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية الشاملة في دارفور والسودان 2020-06-14 21:41:16 بقلم: تاج الدين بشير نيام في الوقت الذي يحتفل فيه ضحايا الانتهاكات الجسيمة وخرق حقوق الإنسان الي درجة الإبادة الجماعية في دارفور بتسليم/سلم المتهم علي كوشيب نفسه طوعا كان او كرها، وهي مناسبة تستحق الاحتفال لانها انتصار (...)

هل نحن ديمقراطيون 2020-06-14 19:28:14 بقلم :محمد عتيق حركات التغيير الكبرى تتكون من فصول عديدة تستمد عناوينها من واقع المجتمع المعين ، عليها إجتيازها فصلاً فصلاً إلى أن تكتمل فتكتمل صفة الثورة إسماً لذلك التغيير ، والاكتمال هنا يعني الاستواء الذي يجعل لها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.