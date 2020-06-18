الإعلان عن إعادة فتح دُور العبادة في العاصمة الخرطوم وفق ضوابط

الخرطوم 18 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات الدينية في السودان، عن فتح دُور العبادة في الخرطوم، بعد فترة من إغلاقها بسبب المخاوف من انتشار فايروس كورونا.

نصر الدين مفرح وزير السؤون الدينية والأوقاف

ووصل عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 8020، تتضمن 487 وفاة، مقابل تعافي 2966 شخص.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع، الأربعاء، تمديد فترة الحظر الصحي حتى 29 يونيو، على أن يسمح للمواطنين بالحركة في الأحياء من الساعة السادسة صباحًا إلى الثالثة عصرًا. وأشار إلى أن التمديد اُتخذ لتتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "قررنا فتح كافة المساجد والكنائس بولاية الخرطوم بعد قرار الاغلاق وذلك وفق توجيهات".

وطالب الآئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة، وتقصير الخطبة دون الاخلال بشروطها وأركانها، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، ودعا لجان المساجد بالتعاون مع لجان المقاومة ولجان الخدمات واللجان الصحية بتعقيم المساجد.

ونادي الوزير المواطنين بحمل (مصلاة) من البيت ما أمكنهم مع أخذها معهم فور الانتهاء من الصلاة كما دعاهم لارتداء الكمامات الطبية، وأفتي لهم تجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة.

وأشار المسؤول إلى أن قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لا يزال ساري، وذلك إلى حين أشعار آخر.

ودعا مفرح الأباء المطارنة والقساوسة التقليل في الصلوات والاجتهاد في طقوس التناول بالصلوات.

وحث الوزير الجميع على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.