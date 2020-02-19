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الإعلان عن تأجيل مؤتمر مانحي السودان حتى يونيو بدلا عن أبريل

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الخرطوم 19 فبراير 2020- قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن اجتماع "اصدقاء السودان" المنعقد ليومين في السويد أقر تأجيل مؤتمر المانحين حتى منتصف يونيو المقبل بعد ان كان مقررا التئامه في أبريل.

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ابراهيم البدوي

والتأم في العاصمة السويدية ستوكهولم يومي الاثنين والثلاثاء المؤتمر الثاني لمجموعة "أصدقاء السودان" لبحث الأوضاع في هذا البلد ومناقشة كيفية دعمه بمشاركة وزير المالية السوداني.

وأكد البدوي في تصريحات صحفيه الأربعاء "الاتفاق على عقد مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الجاري عقب انعقاد الحوار المجتمعي الاقتصادي في مارس".

ووصف الوزير اجتماعات استكهولم في هذه الجولة بالناجحة والهامة جدا.

وقال إن "اجتماعات السويد لأصدقاء السودان ستفضي الى لقاء آخر في باريس حيث يتم تقديم التزامات محددة من أصدقاء السودان لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في النصف الأول يونيو ".

ونوه الى انه من الآن وحتى انعقاد المؤتمر، ستتاح الفرصة لبعض الدول وبعض المانحين المشاركين بعد ان يتم التشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة.

وأعلن البدوي عن زيارة قريبة لوزير التعاون الدولي السويدي الى الخرطوم.



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