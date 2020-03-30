الإعلان عن حالة وفاة ثانية بـ(كورونا) في السودان

فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم

الخرطوم 30 مارس 2020- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية الإثنين ثاني حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض الى اثنين بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن الوفاة طالت الحالة رقم 6 الذي أعلنت السلطات الصحية اصابته يوم الأحد وتوفى بعد نقله إلى مركز العزل الصحي بمستشفى جبرة للطوارئ.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل الحالة رقم 6 للإصابة بفايروس كورونا في السودان، لرجل ستيني وصل السودان من الامارات في 13 مارس.

وأثار تواجد المريض طوال هذه الفترة وممارسته حياته واختلاطه بالآخرين دون اكتشاف الإصابة ردود أفعال واسعة ومخاوف أكبر من أن تكون العدوى لحقت بعشرات الأشخاص سيما ان الحالة وصلت لاحد المشافي الخاصة بالخرطوم ولم يعطى مرافقوه الطاقم الطبي التاريخ المرضي الصحيح بعدم إخبار الأطباء بوصوله من الخارج وأن الأطباء لم يتخذوا التحوطات اللازمة في التعامل معه ليكتشفوا بعد تفاقم وضعه اصابته بالفايروس ونقله الى الحجر الصحي بمستشفى جبرة حيث فارق الحياة.

وقالت مصادر طبية متطابقة إن أطباء وممرضين بمستشفى فضيل الخاص قرروا الدخول في عزل صحي لمخالطتهم الحالة وسط أنباء عن قرار بإغلاق المستشفى.

وتعتبر هذه الوفاة الثانية بالسودان بعد الأولى لمواطن سوداني اخر كان وصل كذلك من دولة الإمارات.