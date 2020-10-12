الإعلان عن وحدة اندماجية بين حركتين في دارفور

الخرطوم 12 أكتوبر 2020- أعلنت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، وحركة تحرير السودان برئاسة صالح آدم إسحق، الاثنين عن وحدة اندماجية كما اتفقتا على الاسراع في تطبيق اتفاق جوبا للسلام.

رئيس الجبهة الثورية د. الهادي ادريس يحيى

وبحسب بيان مشترك، وقع عليه كل من الهادي ادريس وصالح اسحق فإن الحركتين كونتا آلية لإنزال الوحدة على أرض الواقع، "للسعي الجاد لتحقيق الاندماج والمشاركة لحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة د. صالح آدم إسحق في كل مستويات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، وأيضاً المشاركة في كل مستويات تنفيذ الاتفاق الموقعة في جوبا".

وتشير "سودان تربيون" الى أن صالح اسحق يعد من القيادات التاريخية لحركة تحرير السودان وكان الامين العام لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد فى 2006 اثناء مفاوضات ابوجا.

وفي وقت لاحق من العام 2008 اصبح نائب رئيس حركة تحرير السودان - وحدة جوبا - وهو من القيادات الميدانية ووقع على اتفاق سلام فى 2016 قبل أن يخرج عنه.

ونص الاتفاق بين الحركتين على ضرورة الحفاظ على اتفاق السلام الموقع بدولة جنوب السودان والإسراع في تطبيقه في أرض الواقع، سيما إنصاف للنازحين واللاجئين وكل ضحايا الحرب والظلم في السودان.