الإفراج عن متهم في محاولة اغتيال حمدوك بعد رفض تجديد الحبس

الخرطوم 30 نوفمبر 2020 - رفض الجهاز القضائي السوداني طلبا للنيابة العامة، بتجديد حبس النعمان عبد الحليم، المتهم بالتورط في عملية اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

سيارة حمدوك بعد تعرضها لتفجير العبوة الناسفة التي وضعت على جانب الطريق

وجرى اعتقال عبد الحليم بعد فشل محاولة اغتيال رئيس الوزراء في 9 مارس، حيث يُعد الرجل أحد قادة الصف الثاني في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ونجا رئيس الوزراء السوداني في التاسع من مارس الفائت، من محاولة اغتيال عبر استهداف موكبه بعبوة ناسفة، صنفتها الحكومة على إنها عملية إرهابية.

وقالت مصادر عدلية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الاثنين: "إن رئيس الجهاز القضائي رفض طلبا للنيابة العامة بتجديد حبس النعمان عبد المنعم، أحد المتهمين في عملية اغتيال حمدوك".

وأشار إلى أن النيابة العامة أطلقت سراح عبد المنعم ليل الأحد بعد رفض طلب تجديده.

ويمنع قانون النيابة حبس أي متهم على ذمة التحقيقات أكثر من ثلاث أيام، وإذا رأت ضرورة تجديد حبسه تُقدم طلبا للجهاز القضائي الذي يحق له تمديد حبس المتهم أو إطلاق سراحه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر، قد قال لـ"سودان تربيون"، في 8 نوفمبر الجاري، إنهم ينتظرون دعمًا فنيًا خارجيًا لإنهاء التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.