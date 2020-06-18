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الإفراج عن 883 طفلا بالسودان للوقاية من (كورونا)

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الخرطوم 18 يونيو 2020 - أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" في السودان، الخميس، الإفراج عن 883 طفلا من وحدة حماية الأسرة والطفل، كإجراء وقائي من فايروس كورونا.

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شعار اليونسيف

وأوضحت المنظمة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن الإفراج عن هؤلاء الأطفال بدأ منذ مارس الماضي وحتى اليوم في جميع أنحاء السودان.

وأفادت أن الأطفال كانوا يقضون مرحلة ما قبل المحاكمة.

وأشارت إلى أن "حريتهم تعني أنهم يتمتعون بحماية أفضل في البيت".

وتابعت، "يتعرض الأطفال المحتجزون لخطر الإصابة بالفايروس، لذلك لا بد من احترام حقوق الأطفال في الحماية والسلام والإفراج عنهم بصورة آمنة، لا سيما في ظل جائحة كورونا".

وأضافت "نمكنت معظم عائلات هؤلاء الأطفال من القدوم إلى مراكز الاحتجاز وأخذهم إلى بيوتهم، بينما تم توفير المواصلات للأطفال الذين يعيشون بعيداً كي يتمكنوا من العودة بأمان إلى عائلاتهم أو مجتمعاتهم".

ونوهت المنظمة الأممية الى أن احتجاز الأطفال قبل المحاكمة ينبغي أن يكون الملاذ الأخير وذلك بأن يتم احتجازهم لأقصر فترة زمنية ممكنة؛ وتطبيق التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال، وفقاً لإجراءات عادلة.

كما قالت انها وفرت أدوات نظافة للذين لازالوا قيد الاحتجاز.

وفجر الخميس، أعلنت السلطات ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 8 آلاف و20، بينها 487 وفاة، وألفان و966 حالة تعاف



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