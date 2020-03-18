الإمارات تدعم السودان بمستلزمات للقطاع الزراعي بقيمة 40 مليون درهم

الخرطوم 18 مارس 2020- قدَم صندوق أبو ظبي للتنمية مستلزمات لدعم القطاع الزراعي في السودان بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون درهم ما يعادل 10.8 مليون دولار من خلال توفير تسعة ملايين جوال لتعبئة وتغليف المحاصيل والمنتجات الزراعية.

محمد بن راشد يستقبل عبدلفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري عند وصوله إلى ابو ظبي في 26 مايو 2019 (صورة وام)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة السودانية لدعم القطاع الزراعي.

وجرى تسليم الشحنة الأولى من جوالات التعبئة والبالغ عددها 3.315.000 للحكومة السودانية بالتنسيق بين سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان والبنك الزراعي السوداني، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات من المستلزمات الزراعية قبل نهاية شهر أبريل للعام الحالي.

وتأتي هذه الشحنة كجزء من المساعدات التي أقرتها كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

وقال مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي ان المساعدات تأتى انطلاقاً من حرص القيادة في الإمارات على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجههم، وضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من كافة المستلزمات اللازمة لدعم القطاع الزراعي والتعليمي والصحي والأمن الغذائي، ومساندتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن الصندوق ومنذ بداية نشاطه التنموي في السودان، أولى تنمية وتطوير مشاريع القطاع الزراعي أهمية خاصة نظراً لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية في البلاد، إلى جانب دعم القطاعات التنموية الأخرى، حيث ساهم الصندوق بدعم العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الشامل على تحقيق التنمية المستدامة في السودان

بدوره أكد سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة السودانية واستكمال تعهداتها بما يضمن تجاوز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتحقيق الاستقرار والازدهار، كما شدّد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها وتعزيزها بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين

ويشار إلى أن دولتي الإمارات والسعودية أودعتا في شهر أبريل 2019 مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني في إطار المنحة المقدمة من البلدين والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورَد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتُغطية احتياجات 400 ألف طالب.

وتقوم الدولتان كذلك بتقديم الدواء والمشتقات النفطية والاحتياجات الزراعية ضمن المنحة المقدمة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في السودان.