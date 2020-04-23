الإمارات تدعم السودان بمعينات صحية لمواجهة (كورونا)

الخرطوم 23 أبريل 2020 – تسلمت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، الأربعاء معينات صحية، من دولة الإمارات.

مسؤولو وزارة الصحة السودانية تسلموا شحنة مساعدات امارتية لمواجهة كورونا

وشملت الشحنة وفق بيان صادر عن الوزارة، تلقته "سودان تربيون"، 10 آلاف جهاز كشف، قفازات، أقنعه، أغطية أحذية، معقمات، وملابس واقية، بلغت في مجملها 8 طن.

وشدد وزير الصحة أكرم علي التوم، خلال تصريحات صحفية، على ضرورة تأمين الكادر الطبي، من كل أنواع الانتهاكات والعدوى.

وأضاف، "لا يمكن تأمين المواطنين إلا بكادر مؤمن".

واعتبر التوم، الكادر الصحي، الخط الأول للوقاية، والخط الأخير للعلاج من المرض.

وقال إنه يقوم بعمله وسط ظروف سيئة للغاية، بجانب عدم توفر واقيات الكوادر الطبية التي تستخدم أثناء إجراء العمليات الجراحية.

وشكر التوم، السفير الإماراتي وطاقم السفارة وقادة دولة الإمارات على دعمهم للبلاد بالمعينات المطلوبة لحماية الكادر الطبي السوداني.

من جهته كشف السفير الإماراتي بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي عن 100 طن من الأدوية في طريقها إلى السودان.

وأكد الجنيبى، على ضرورة مساعدة بلاده للسودان سيما انه دخل مرحلة انتقالية صعبة وفي حاجة للتعاضد والتعاون.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 162، بينهم 14 حالة تماثلت للشفاء.

ورصدت السُلطات السودانية 50 مليار جنيه للتصدي لجائحة كورونا، منها 30 مليار جنيه لمنع انهيار النظام الصحي و20 مليار لدعم الأسر الأكثر تضررا من إجراءات الحظر الشامل التي طبقت في العاصمة.

ويتخوف مسؤولي وزارة الصحة، من انهيار النظام الصحي، نتيجة شح المعينات والواقيات في ظل زيادة حالات الإصابة، رغم التدابير الاستثنائية المفروضة للحد من تفشي الجائحة.