الإمارات ترجئ نقل الرعايا السودانيين من الصين الى الثلاثاء

الخرطوم 29 فبراير 2020 – قالت مصادر صحفية متطابقة في الخرطوم، السبت إن الامارات أرجأت ترحيل الرعايا السودانيين من الصين الى يوم الثلاثاء.

وكان السودان أعلن رسميا الجمعة عن أن الإمارات ستجلي رعاياه من الصين، الأحد، بعد تفشي فايروس كورونا في عدد من مدنها المكتظة بالسكان.

وقالت سفارة السودان بالصين، في مكتوب رسمي إلى الطلاب، أطلعت عليه "سودان تربيون"، إن" الموافقات اكتملت لتنفيذ عملية الإجلاء بالأحد بمبادرة من الإمارات".

وأشارت إلى أن عملية إجلاء الطلاب السودانيين من الصين ستكون إلى الإمارات، التي ستقوم باستفاضتهم خلال فترة الحجر الصحي، قبل نقلهم إلى السودان.

ونفذت أسر الطلاب السودانيين الدراسين في الصين وقفات احتجاجية، أمام وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، للتنديد بتباطؤ السُلطات السودانية في إجلاء أبنائهم.

وتأتي خطوة إجلاء السودانيين من الصين، بعد جدل كثيف، حول قدرة السُلطات الصحية السودانية على توفير حجر صحي، للتأكد من عدم إصابتهم بالوباء الذي لم يعرف له علاج حتى الآن.

وأخذت جميع الدول، بما في ذلك السودان، تحوطات صحية في المعابر، للحيلولة دون نقل المرض من المصابين إلى مواطنيهم، حيث يتم إجراء حجر صحي للمشتبه بإصابتهم بالوباء.