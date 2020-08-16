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الإمارات ترسل مزيداً من المساعدات للسودان مع تزايد ضحايا السيول

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المساعدات الطبية الإمارتية تصل الخرطوم .. الجمعة 29 مايو 2020

الخرطوم 16 أغسطس 2020 – وصلت إلى العاصمة الخرطوم، الأحد، طائرة إماراتية تحمل 24 طنا من المساعدات الطبية والغذائية، للمساهمة في القضاء على جائحة كوورنا، وإغاثة المتضررين من السيول والأمطار حيث ارتفعت حصيلة ضحايا هذه الكوارث الطبيعية الى ما فوق الستين قتيلاً.

وحطت المساعدات الإماراتية في الخرطوم، بتوجيهات من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم الدولي، وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، والسفير الإماراتي بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي، وعدد من المسؤولين السودانيين.

وامتدح قمر الدين في تصريحات صحفية، الجهود المتواصلة من دولة الإمارات ودعمها للدول الدول خاصة السودان.

من جهته قال السفير الإماراتي بالخرطوم، حمد الجنيبي، إن دعم الإمارات للشعب السوداني "مستمر ولن يتوقف".

وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية للشعب السوداني فاقت في الفترة الماضية 87 طنا من المعينات في المجال الطبي والصحي، بجانب 136 طنا من الأدوية المتنوعة التي تسلمها الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالسودان مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية ضمن حزمة المساعدات المشتركة.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل وفاتان، و103 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 10 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ليوم الجمعة الماضي، ارتفع إلى 12 ألف و314، منها 798 وفاة و6 آلاف و350 حالة تعافٍ.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، طبقا لوزارة الداخلية، السبت، إلى 63 وفاة منذ بداية فصل الأمطار في يونيو الماضي.

وذكر الدفاع المدني السوداني في بيان صحفي أن الأمطار أيضا تسببت في تدمير 119 مبني حكوميا داخل البلاد بالإضافة الي تدمير كلي لــ 14 ألفا و810 منازل.

كما أوضح البيان ان الأمطار الغزيرة التي سقطت على البلاد خلال الفترة الماضية تسببت كذلك في ضرر كبير لــ 16 ألفا و240 منزلا.



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