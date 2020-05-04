الإمارات تسلم السودان مساعدات طبية بقيمة 10 ملايين درهم

الخرطوم 4 مايو 2020- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية الاثنين، عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة 75 مليون درهم في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت الإمارات بتقديمها للشعب السوداني.

وصول المساعدات الطبية الإماراتية الى الخرطوم.. الاثنين 4 مايو 2020

وسلم الصندوق بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم والحكومة السودانية ممثلة في الإمدادات الطبية الشحنتين الأولى والثانية والبالغة حوالي 135 طنا من المساعدات الطبية والدوائية بقيمة 10 ملايين درهم -2.7 مليون دولار-على أن تستكمل باقي الشحنات خلال هذا العام.

وأفاد الصندوق في بيان، أن الخطوة تأتي كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2019 والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

وقال مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي: "مستمرون في تقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والزراعية".

وأشار إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات وثيقة مع السودان، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في توفير كافة السبل والإمكانيات لدعم ومساندة جهود الحكومة السودانية لتنفيذ البرامج والخطط التنموية للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف إن المساعدات المقدمة لدعم متطلبات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية يعد أحد الأولويات التي يحرص صندوق أبو ظبي للتنمية على توفيرها في سبيل تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان استمرارية توفير الخدمات الطبية اللازمة للشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لاسيما في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا وتداعياته.

وفي إطار المنحة أودعت الإمارات في وقت سابق 250 مليون دولار لدى البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورَد الصندوق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 15 مليون دولار.

كما تضمنت المساعدات المقدمة دعماً للقطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.