الائتلاف الحاكم في السودان يخصص31 من مقاعد البرلمان لـ (لجان المقاومة)

الخرطوم 8 ديسمبر 2020 - قرر الائتلاف الحاكم تخصيص 31 مقعدا في البرلمان للجان المقاومة، وأكد استمرار التشاور مع حزب الأمة للتوافق على عدد ممثليه في المؤسسة التشريعية.

خالد عمر يوسف

والاثنين، حث ائتلاف الحرية والتغيير -المرجعية السياسية لحكومة الانتقال، فرعياته في الولايات؛ على إنها ترشيحات مناديبهم في البرلمان قبل 16 ديسمبر الجاري.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، في منشور على صفحته بفيس بوك، الثلاثاء: "خصص التحالف 31 مقعدا من مجموع مقاعده البالعة 165، إلى لجان المقاومة".

وأشار إلى أنه سيتم اختيار 14 عضوا منهم مركزيًا في العاصمة الخرطوم، فيما ستختار الولايات الـ 17 الأخرى، ممثلا على الأقل من لجان المقاومة، من نصيب مقاعدها في البرلمان.

وتكونت لجان المقاومة، وهي مجموعات شبابية مستقلة، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقد صارت فاعلة بصورة كبيرة في الوضع السياسي.

وقال يوسف إن المشاورات مع حزب الأمة لا تزال مستمرة بشأن التوافق على عدد مقاعده في البرلمان.

ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 مقعدًا من مجموع مقاعدها البالغة 165، فيما وزعت الباقي على الكتل المكونة للائتلاف بنسب متفاوتة.

واشترط ائتلاف الحرية والتغيير على فرعياته تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% من ترشيحاتهم لعضوية البرلمان.

وستمثل تنظيمات الجبهة الثورية بـ 25% من مقاعد البرلمان البالغة 300، وذلك بموجب اتفاق السلام الموقع معها في 3 أكتوبر الفائت.